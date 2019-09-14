美胃藥「善胃得」遭檢出微量致癌成分 FDA：未高於食物含量 無須驚慌

2019-09-14 13:23 聯合晚報 記者張聲肇／綜合報導



美國聯邦食品及藥物管理局（FDA）13日宣布，治療胃酸過多藥物「善胃得」（Zantac）含微量致癌成分NDMA，可能造成直腸癌和子宮癌；不過使用者無需驚慌，繼續服用的效果大於致癌風險。

治療胃食道逆流、胃酸過多等胃藥主要成分雷尼替定（ranitidine）經檢測，含有微量的NDMA；目前不清楚雷尼替定為何含有NDMA，此前已有多種降血壓藥因含有NDMA而被回收。

不過，到目前為止，當局還沒有下令回收「善胃得」或其他任何含有雷尼替定的藥。

食藥署說，專家群還在研究抗胃酸劑所含的致癌成分，會不會對用藥者造成風險，結果尚未出爐之前，使用者可繼續服用含雷尼替定的胃藥。

衛生官員說，歐盟國家也於13日宣布，已針對雷尼替定含NDMA成分，展開調查。

市面上其他抗胃酸藥如Prevacid、Nexium、Prilosec等，因成分不同，不受影響。

FDA藥物評估與研究中心主任甄娜．伍德考克（Janet Woodcock）說：「雖然NDMA如果大量服用可能造成傷害，食藥署初步檢驗發現雷內替定裡的NDMA含量，並不高於一般食物裡面的含量。」