華倫重磅支票：徵富人稅補社安金 每人每月多領200元

2019-09-13 16:42 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



華倫提社安福利新案，社安金每人月增200元、抽富人稅來支付。 法新社 分享 facebook

民主黨總統參選人、麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）12日宣布社安福利新案，提議領取社安金的民眾每人每月多領200元，至於預算來源則是調高富人稅；這是主張美國財富應該重新分配的華倫，最新推出的經濟政見，而且宣布的時間點則挑在12日晚間民主黨初選辯論登場之前。

「現在已經是時候了，華府必須停止刪減民眾應得的社安金。」華倫在部落格發布平台Medium發文寫道：「現在到了提高社安金的時候。」

過去這段時間以來，華倫民調表現呈現穩定成長。政治觀察家指出，她的這項最新政見鎖定較為年長的選民，因為這些選民始終較青睞華倫的強競對手、到目前為止在初選當中民調表現始終位居第一的前副總統白登(Joseph R. Biden Jr.)。

社安金目前已經是規模最龐大的聯邦計畫，根據華倫提案，政府勢必要大幅增加社安金支出。若以6400萬領取社安金的民眾人數來算，每月多領200元等於讓社安金計畫一年整體預算上看1500億元。

華倫本周稍早在演講中提到富人稅時表示，財富超過5000萬元的超級富人，換算起來每一元只要繳兩分錢稅金，也就是稅率約2%，就可以提供足夠的預算，讓她所提議的許多社會計畫得以實現，包括全民托兒照顧以及免除大學學費等。

不過，從富人角度來看，華倫提議的富人稅如果上路實施，將讓富人財富大失血；根據華倫的經濟學者幕僚估算，如果華倫的富人稅從1982年就已施行的話，全美最有錢的15位富豪，身價大約只有目前的一半。

舉例來說，微軟(Microsoft)共同創辦人比爾‧蓋茲（Bill Gates）財富將只有364億元，而不是970億元，沃爾瑪（Walmart）繼承人艾莉絲‧華頓（Alice Walton）財富將為150億元，不是現在的449億元，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）財富將為868億元，而不是1600億元。