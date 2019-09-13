楊安澤宣布發自由紅利12萬元 震驚全場 對手「佩服」

2019-09-13 16:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合12日電



華裔參選人楊安澤（右）與人氣女將賀錦麗握手。 美聯社 分享 facebook

民主黨華裔總統參選人楊安澤在第三次初選電視辯論會再出奇招，當場宣布未來一年將給予至少十個隨機選擇的家庭總共12萬元，以凸顯他的「全民基本收入」(universal basic income，UBI)政見，讓現場驚訝不已。

「今晚我要做的這件事前所未聞，我的競選陣營現在要給十個美國家庭自由紅利，每個月1000元、要給一整年，給正在家裡看電視的某個人。」楊安澤在辯論會一開始就說，「如果你相信，自己可以比任何政治人物更能解決自己的問題，就上Yang2020.com官網，告訴我們每個月1000元怎麼能做到這點。」

他還沒講完這番話，台下已經有不少觀眾歡呼。

對此12日同台的印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)後來說，「這很有創意，我佩服你」。

部分即時評論指此舉有買票嫌疑，楊安澤競選陣營發表聲明說：「我們已經與律師討論過，自由紅利完全符合聯邦選舉委員會(FEC)的所有法規。」

他所說的自由紅利，就是主要政見中的UBI，若當選總統UBI資金來源將來自對科技大廠開徵的歐洲式加值稅，且楊安澤已經自己掏錢，每個月把1000元自由紅利給予三個家庭。

有些法律界人士質疑，他公開承諾發錢是否合法。

曾任紐約南區聯邦檢察官的巴哈拉(Preet Bharara)就發推文說：「所以，楊安澤在許多方面都是股清新的氣息，但不確定他是否與真正的律師確認過，每個月從競選資金拿給選民1000元是否合規。」

6月底楊安澤接受福斯新聞台訪問時堅稱，把錢給選民「百分之百合法」，並提到他已經先跟FEC及律師談過，並否認這形同買票。

他說：「你只要跟收到自由紅利的任何人聊聊，問他們我們陣營的的任何人是否要他們做任何回報，答案都是沒有，他們想投票給誰就投誰。」

有線電視新聞網(CNN)主編暨資深政治線記者希利薩(Chris Cillizza)分析，楊安澤儼然成為民主黨各方人馬中，在進步派陣營最熱門的參選人，儘管他最後出線的機會還是不高。

但希利薩也寫道：「如果川普2016年勝選教了我們一課，那就是絕對、永遠不要說不可能(never, ever say never)。」