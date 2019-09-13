3議員將提修訂案 奪回交通局管制權

2019-09-13 15:33 世界日報 記者李／舊金山報導



議員發起公投，重奪交通局管制權。 世界日報記者李／攝影 分享 facebook

舊金山中央地鐵延遲至2021年6月開通的消息傳出之後，華裔社區震怒，尤其是華埠商戶代表。市議員佩斯金（Aaron Peskin）等也將提出市政章程（City Charter）修訂案，將奪回議會對於交通局（SFMTA）的管制權，取消交通局的特殊獨立地位。

佩斯金說，下周二他將會和另兩位議員安世輝（Ahsha Safai）以及華頌善（Shamann Walton）提出這個修訂案。目前交通局在製訂政策時候，不受市長和議會的管轄，七位交通局委員會代表直接全權決定。但是交通局委員全部由市長委任。

交通局此前一直未有承認延遲一事，而且中央地鐵的項目經理更換過數次，預算、工程的問題層出不窮。佩斯金認為，這都顯示了交通局的管理問題嚴重。佩斯金想要首先奪回的就是財政預算方面的管制權。

有關取消交通局的獨立地位的說法已經盛傳多時，尤其是中央地鐵華埠站的命名爭議時，市議會全票支持命名為「華埠白蘭站」，但是仍然無法直接改名，因為交通局不受市議會管轄。

此外，佩斯金也特別提及會從額外的財政稅收之中撥出500萬元用作「緩解施工影響計畫」（Construction Mitigation Program），即對各個商戶進行現金補助。