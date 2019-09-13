健保舌戰先齊轟川普 華倫桑德斯圍攻白登

2019-09-13 15:25 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 、顏伶如／綜合12日電



民主黨第三回合辯論，十名參選人同台。 美聯社 分享 facebook

民主黨總統初選第三輪辯論，在電視黃金時段進行的公開激戰，一開始先從團結打敗現任總統川普的共識各自表述，接下來的辯論呈現各參選人尖銳對立的競選理念，而且不像前兩輪辯論因參選人太多得分兩天進行，這次淘汰了一半，10個合格的人選同時登場，讓選民得以綜合評估。

居於民調領先的前任副總統白登(Joe Biden)，辯論會剛開場，便與另一位參選人麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)對健保計畫爆發激辯；白登力挺前總統歐巴馬任內推出的「平價醫療法案」，強調未來將在這套基礎上持續努力，他也批評華倫的「全民聯邦醫療保險」(Medicare for All)政見。

白登說，華倫與另一位同採激進路線的參選人佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)，都企圖推翻歐記健保。

他說，知道華倫是支持桑德斯的，「我則是支持歐巴馬的，我覺得歐記健保做得不錯。」他也表示：「這是關於公平、誠實、宏觀的理念。」

目前在民調當中落後白登、位居第二名位置的華倫，12日在辯論會中稱讚歐巴馬對於健保的貢獻，但她也說：「現在的問題是，我們能如何把它改進得更好。」她指出，最好的解決之道就是推出「全民聯邦醫療保險」。

在參院提出「全民聯邦醫療保險」草案的桑德斯在辯論會上呼應華倫的主張。他表示，「全民聯邦醫療保險」是最符合成本效益的措施。根據草案內容，透過對65歲以上民眾的政府現行Medicare架構延伸，所有美國民眾都將獲得聯邦醫療保險。

這次民主黨總統初選角逐當中，健保一直是民主黨人士之間意見最分歧的棘手議題。雖然幾乎所有民主黨支持者都贊成全民健保，對於如何落實的細節問題卻有各種看法。白登等人主張可以讓政府主辦的健保計畫與私人保險公司的醫療保險並存。

柯洛布查、布塔朱吉和歐洛克紛紛插嘴，表示華倫和桑德斯主張的政府全民健保，將迫使民眾失去雇主提供的保險。

亟於拉抬聲勢的卡斯楚攻擊白登，嚴厲指其沒有傳承歐巴馬讓更多美國人獲得健保，還質疑白登記憶有問題，談話前後不一，引來白登高聲自辯；布塔朱吉出聲阻止內鬨，卡斯楚堅持選舉就是要辯個分明，而柯洛布查強調團結的必要。

楊安澤也出面當和事佬說，台上每一個人都有比川普更好的計畫。他也趁機表現熟悉健保說：「我是亞裔，因此我認得很多醫生。」

一些參選人宣稱他們將放寬川普政府對移民施行的限制。華倫表示她將擴大入籍途徑；楊安澤指出他自己就是移民之子，表示移民有助於「我們的經濟和社會動力」，並保證恢復歐巴馬時期接納移民的水準。

白登拒絕答覆歐巴馬政府驅逐的非法移民遠多於以前任何政府是否犯錯的問題，強調歐巴馬向移民開放門戶的努力，包括支持童年抵美緩遣計畫 (DACA)，以及為非法移民提供入籍途徑。

談到如何解決美國的種族問題，歐洛克把川普斥為對美國有色人種的「致命威脅」，並敦促國會立法補償黑奴後裔；卡斯楚批評白人至上對美國構成日益嚴重威脅，必須徹底根除。

布克表示美國必須有勇氣指出國內存在的系統性種族主義，布塔朱吉宣稱川普主政使這種問題空前嚴重，「即使把他擊敗仍無法擺脫」。

對於槍械管制，歐洛克宣稱上個月在他的家鄉德州艾爾巴索發生的槍擊屠殺事件，兇手是「受到我們的總統啟示而殺人」；其他參選人也紛紛表態支持限槍。川普的競選連絡主管推文宣稱歐洛克「狗急跳牆」。