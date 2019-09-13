憂心競爭力受損 美半導體業促川普加速放鬆華為禁售令

2019-09-13 13:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國半導體業者敦促總統川普履行承諾，放鬆美企銷售產品給華為的禁令。

半導體產業協會（Semiconductor Industry Association，SIA）致函商務部長羅斯表示：「協會促請當局加快行動，批准未涉及國家安全疑慮的銷售申請，尤其是面對國外產品競爭者。」

半導體產業協會的成員，包括英特爾、高通、德州儀器等公司。協會指出，華為是美國半導體產品的全球第三大買家，出售行動電話、智慧手表等非敏感產品給華為，並不涉及國安議題。

協會並指出，華為禁令正使美國企業更難與外國對手競爭。等待許可批准導致出貨延遲，將導致潤降低，迫使一些公司削減研發支出，損害他們在全球市場的主宰地位。

美中貿易爭端衝擊全球經濟，中國最大科技公司華為也捲入紛爭。川普今年6月底與中國國家主席習近平會面後，承諾放鬆對華為的出口管制，並宣稱中國同意採購夠多美國農產品。然而，美中雙方事後都未遵循這些承諾，美國並且調高對中國輸美商品關稅，引發中國祭出反制措施。

川普7月與美國科技業高管會面，包括美光、字母等，業者要求當局及時決定恢復對華為的銷售。