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川內情深！內唐亞胡否認監聽 川普：我相信他！

2019-09-13 10:02聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

以色列總理內唐亞胡12日否認以色列竊聽白宮周圍區域電話；對此，美國總統川普表示，相信內唐亞胡說法。

Politico網站報導，華府2017年發現幾座模擬基地台功能的裝置，可攔截附近手機通訊和簡訊， 美國官員認為以色列嫌疑最大。

數名離職美國國安官員向Politico表示，FBI及其他機構鑑識後認為，竊聽裝置和以色列特務脫不了關係。

Politico指出，一名離職官員表示，該設備很可能用來竊聽川普及其貼身助理、幕僚；不過，以色列是否達成目的不清楚。

正在訪問俄羅斯的內唐亞胡表示，以色列早已禁止針對美國從事間諜行為，因此未在美國總統附近竊聽。他說，「我下令不准收集美國情報，不准從事間諜行為，該指令被嚴格執行、沒有例外，間諜指控是假的」。

自稱美國有史以來最親以色列的總統川普表示，他不相信以色列竊聽的指控。

稍早，以色列外交兼情報部長卡茲（Israel Katz）表示，以色列沒有在美國執行任何間諜任務。他說，「美國和以色列互相分享情報，共同努力防止威脅，強化兩國安全」。

兩年前，美國國土安全部調查Stingrays儀器潛在風險時，發現白宮等敏感地點附近有Stingrays，數量未公布。

Stingrays是國際移動用戶辨識碼（IMSI）掃描器，當手機與通訊網絡互動時，該儀器能夠監控並追蹤其訊號。該儀器被警方用來追蹤嫌犯通訊活動的頻率愈來愈高，在沒有搜索令下使用已造成爭議。

華府發現的裝置是誰設置仍不清楚。川普之前喜歡用不安全的手機打電話及發簡訊，這些儀器可能成功監控川普的通訊。

美國總統川普（左）表示，相信以色列總理內唐亞胡（右）否認監聽的說法。路透
美國總統川普（左）表示，相信以色列總理內唐亞胡（右）否認監聽的說法。路透
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以色列川普間諜
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