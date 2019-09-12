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影／抽電子菸兩年 美青年肺如「70歲」差點死掉

2019-09-12 18:10聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國近幾個月出現大量疑似與電子菸有關的神秘肺病，病例高達逾450起，範圍擴及33州，已有6人不幸喪命。許多受害年輕人近期紛紛站出來，警告電子菸的危險。美國總統川普也因此計畫，要禁止販售越來越受中學生歡迎的加味電子菸。

CNN報導，伊利諾州18歲少年赫根瑞德（Adam Hergenreder）兩年前開始抽電子菸，因為「大家都在抽」。之後更從抽尼古丁轉換成大麻，約1年半後，他開始出現發抖抽搐的症狀，之後病情惡化到開始暈眩嘔吐。被送進加護病房後，醫生赫然發現，他的肺狀況糟如70歲老人，再晚個兩三天沒治療可能就沒命。赫根瑞德表示：「想起來就很嚇人，小小一個裝置如何影響我的肺。」

加州18歲少女赫爾曼（Simah Herman）也在病床上沉痛告白。她表示自己15歲開始接觸電子菸，「不覺得自己在抽菸」，但她每天抽上一個電子菸彈匣，其實吸進的尼古丁含量，相當於抽了一整包菸。日前她因肺衰竭被緊急送醫，在鬼門關前走一遭。經歷無法自主呼息、插著氣管的慘痛經驗，她因此決心發起拒抽電子菸的運動。

美國從6月底開始爆發神秘肺病，而且患者多屬年輕族群。雖然目前仍無法確定病因，但因這些人都有使用電子菸或電子霧化器的習慣，專家因此認為肺病很可能與電子菸有關。美國疾病管制與預防中心（CDC）還在調查這些疾病是由電子菸中的成分引發，或者只是使用電子菸慣習引起的。

美國總統川普11日在白宮表示「不能再讓情況惡化下去」，聯邦政府將計畫禁售加味電子菸，包括薄荷口味在內，只准菸草口味的產品販售。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

美國伊利諾州18歲少年赫根瑞德抽了約兩年電子菸，8月底因肺衰竭住進加護病房。NB...
美國伊利諾州18歲少年赫根瑞德抽了約兩年電子菸，8月底因肺衰竭住進加護病房。NBC Chicago
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赫根瑞德的胸部X光片，顯示可能因電子菸引起的發炎症狀。醫生表示他的肺部狀況糟如7...
赫根瑞德的胸部X光片，顯示可能因電子菸引起的發炎症狀。醫生表示他的肺部狀況糟如70歲老年人。Chicago Tribune
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電子菸抽菸川普
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