川普開除國安顧問波頓 共和黨人惋惜

2019-09-12 16:13 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



共和黨籍猶他州聯邦參議員羅穆尼表示，波頓去職之後，川普接下來對於阿富汗問題將如何決定，令人感到擔憂。 美聯社 分享 facebook

川普總統以迅雷不及掩耳速度讓國家安全顧問波頓走人，不少共和黨要角紛紛表示惋惜，凸顯黨內對外交走向的分歧；一直力挺川普的參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)，11日對波頓的領導能力予以讚賞，2012年共和黨總統候選人羅穆尼(Mitt Romney)則說，波頓離職是「我們國家以及白宮的重大損失」。

麥康諾11日在參院議場表示，波頓了解美國利益面臨許多威脅，就算美國讓步，這些威脅也不會消退。

「他知道如果要對抗這些威脅，讓敵人不敢進犯，美國的領導地位是很重要的。」麥康諾說，「而且我們的夥伴與盟友，很少在沒有我們的情況下單獨行動。」

共和黨籍猶他州聯邦參議員羅穆尼表示，波頓去職之後，川普接下來對於阿富汗問題將如何決定，令人感到擔憂。

身為參院外交委員會成員之一，經常發表評論批評川普政策的羅穆尼表示：「我們必須重新整隊，決定未來的路該怎麼走，非常重要的是絕不能允許阿富汗再度成為恐怖分子的活動基地。」

他說，這代表著美國必須持續駐軍在阿富汗，「除非我們看到塔利班組織(Taliban)出現與過去截然不同的回應。」

波頓離開川普政府團隊，讓共和黨內部對外交政策存有分歧，再度浮上檯面；部分共和黨議員擔心，過去黨內有著高度共識，堅信美國必須在全球各地保持軍事優勢，但如今川普主政下的白宮，似乎越來越缺乏興趣在國際舞台展現強大軍力。

波頓擋下川普急於在大衛營接見神學士領導人的意圖，成為去職的導火線；眾院第三號人物、共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗莎‧錢尼(Liz Cheney)向來力挺川普，但她在11日發表推文寫道，川普不與神學士領導人見面的決定是正確的。

她在推文中指出，神學士任何成員都不應該到大衛營(Camp David)，塔利班到現在還在掩護主導911恐怖攻擊的凱達組織(al Qaeda)。