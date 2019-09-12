波頓鷹派觀點惹惱拉美 伊朗、委內瑞拉樂見他下台

2019-09-12 16:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合11日電



美國前國安顧問波頓的鷹派觀點不斷惹惱拉美的左派領袖。 美聯社 分享 facebook

美國前國安顧問波頓的鷹派觀點和強硬言詞不斷惹惱拉美的左派領袖，波頓下台後，伊朗和委內瑞拉社會主義政府11日都表示欣慰。

伊朗總統羅哈尼(Hassan Rouhani)讚許川普總統將波頓革職，波頓向來對伊朗與其他全球挑戰抱持鷹派作風；羅哈尼的網站引述羅哈尼兌在內閣會議的談話，督促華府放棄好戰作風，並停止對伊朗的施壓政策。

伊朗政府發言人表示，波頓下台後，有助美國以「比較無偏頗」的態度看待伊朗。

委內瑞拉工業部長艾爾艾薩米(Tareck El Aissami)則稱波頓是「最大騙子」，並稱他為委國人民帶來無法言喻的損害；艾爾艾薩米曾任委國副總統，曾遭波頓點名參與並掩護古柯鹼走私。

艾爾艾薩米在推特慶祝波頓卸任的消息說：「歷史真相已擊潰戰爭惡魔！未來在我們手上！」

另一位匿名官員也樂見波頓下台，並提到委國已故前總統查維茲(Hugo Chavez)喜愛的傳統委國甜點；他表示：「像這樣的日子，指揮官會來點甜木瓜。」由於兩國關係緊張，該名官員要求匿名談論波頓。

不過目前不清楚，波頓下台後美國是否會改變對待委內瑞拉的立場，有些分析師甚至表示，如果美國換上更傾向外交而且比較不極端的國安顧問，委國總統馬杜洛(Nicols Maduro)可能會失去更多，因為美國支持反對派將馬杜洛拉下總統位置。

英國智庫皇家國際事務研究所(Chatham House)拉美資深研究人員沙巴提尼(Chris Sabatini)表示，馬杜洛可能很開心能甩掉波頓還能報復他，但是這樣想就大錯特錯了。他指出：「波頓的策略一開始就出錯，他卸任後可能迎來更專業而且更有效率的外交官，可能對馬杜洛專制帶來更大威脅。」

古巴和尼加拉瓜也不太喜歡波頓。

波頓去年11月曾說古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜是「暴政三巨頭」(troika of tyranny)；古巴外交部長羅德里格斯(Bruno Rodriguez)反擊稱波頓是「病態的騙子」。目前古巴未正式評論波頓下台一事，但官媒指出川普政府失能而且充滿矛盾。

美國為了向馬杜洛施壓，對委國經濟命脈石油業實施制裁，同時威脅與馬杜洛政府貿易的第三方企業。

波頓2018年4月上後也對尼加拉瓜採取類似作法，該國安全部隊暴力鎮壓反政府的示威民眾；美國政府鎖定尼加拉瓜總統盟友並迫使他們在國際和區域事務上孤立尼加拉瓜。