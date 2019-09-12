國務卿龐培歐被問波頓去職一事 竟露出一抹微笑

2019-09-12 16:03 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合11日電



前國家安全顧問波頓上任17個月紛擾多，重臣無人挺他還告狀。 美聯社 分享 facebook

前國家安全顧問波頓(John Bolton)任內紛擾多，根據多位知情人士說法，問題在於波頓只顧推動自己的理念，而非川普想法，最後敗在人和不佳。

從副總統潘斯(Mike Pence)、白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)、國務卿龐培歐(Mike Pompeo)到財政部長米努勤(Steven Mnuchin)，這些重臣全都向川普抱怨波頓幫倒忙。

沒人為川普踩煞車 美國外交走向更難測

如今波頓去職，川普搬開了阻止他以直覺辦外交的最後一塊大石頭；不過，少了波頓為川普踩剎車，未來美國外交的走向將更難測。

「華爾街日報」報導，川普以非典型外交手法自豪，常遭批事前未妥善準備，就貿然展開國際談判；波頓下台固然可能開啟美國與伊朗談判的大門，也可能使以色列、波斯灣國家等中東盟邦，擔心接下來情勢無法預測。

「華盛頓郵報」則引述多位知情人士的說法報導，近幾個月來川普對於波頓的不滿與日俱增；川普發現波頓常常致電國會議員，希望他們向川普「推銷」波頓認為應該執行的政策；許多波頓找來的幕僚，也被他人看到與其他國安體系的官員發生不必要的衝突。

後來連米努勤及龐培歐都向川普告狀，指稱波頓沒有幫到川普。近幾個星期波頓甚至拒絕上電視，為川普的阿富汗及俄羅斯政策辯護，這讓川普覺得他不再是個合作的團隊成員了。

其次，多位官員指控波頓常向媒體透露消息，想把其他人拉進他與國務卿龐培歐對於阿富汗政策的混戰，而且老是主張他自己的觀點，而非川普的。

先前白宮傳出，副總統潘斯與波頓都反對國務院洽談的阿富汗和平協議，川普政府中有人認為幕後放話者就是波頓。

有趣的是，當10日上午川普發推文開除波頓後，五角大廈內有人歡呼。

老是被傳與波頓不和的龐培歐，10日在一場不相關記者會被問到波頓去職時，他只說「我與波頓大使有很多地方意見不一，但我跟很多我接觸的人都意見不一」，接著龐培歐露出一抹微笑。

一位接近龐培歐的官員事後表示，這個微笑「不辯自明」。