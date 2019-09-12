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波頓才剛走…代理國安顧問古柏曼 陷「反穆斯林」爭議

2019-09-12 16:00世界日報 編譯劉煥彥／綜合11日電

川普總統10日上午才閃電開除國家安全顧問波頓(John Bolton)，被指定為代理國安顧問的古柏曼(Charles Kupperman)就陷入反穆斯林爭議，已經有影響力強大的穆斯林團體點名要他下台，指稱古柏曼長期與反穆斯林的智庫有來往。

「哈芬頓郵報」報導，華府智庫「安全政策中心」(Center for Security Policy)一再鼓吹歐巴馬政府想在美國推動伊斯蘭法律的陰謀論，而古柏曼擔任該智庫的理事將近十年之久。

安全政策中心創辦人加夫尼(Frank Gaffney)曾暗示，歐巴馬骨子裡是個穆斯林，並宣稱美國將會伊斯蘭化；加夫尼甚至曾在個人的廣播節目中，邀請一位知名的白人至上主義者對談。

對於古柏曼與該智庫的長期來往，知名穆斯林團體「美國-伊斯蘭關係中心」(CAIR)在10日要求他立刻辭職。

CAIR政府事務主任麥考(Robert McCaw)說：「古柏曼與反穆斯林的仇恨團體往來密切，他不適合擔任任何公職，更別說是(如同國安顧問)這樣敏感的職務；由於安全政策中心持續傳播恐穆斯林的陰謀論，古柏曼接任國安顧問危及了所有美國穆斯林的權利及安全，恐將導致(美國)與穆斯林國家不必要的國際衝突。」

代理國安顧問的古柏曼陷入反穆斯林爭議，有影響力強大的穆斯林團體點名要他下台。
代理國安顧問的古柏曼陷入反穆斯林爭議，有影響力強大的穆斯林團體點名要他下台。
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古柏曼上半年加入國安會時，他的稅表顯示，從2001年至2010年都與安全政策中心有往來，這點引發一些爭議。

進入川普政府前，古柏曼曾任航太大廠波音公司的國防事業主管，也曾經參與另一家國防工業大廠洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)的太空事業；在此之前，古柏曼曾於1980年代服務於雷根政府，也是雷根競選陣營的外交政策顧問。

報導提到，古柏曼的前任米拉‧李卡德爾(Mira Ricardel)因與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)不合而去職，古柏曼隨即於今年1月受聘擔任副國家安全顧問，在川普政府內升遷頗為快速。

穆斯林國安會川普華府
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