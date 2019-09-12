美國柏克萊歷史悠久地塊出售 價格周邊最高

2019-09-12 15:52 世界日報 記者 世界日報 記者 劉先進 ／柏克萊報導



柏克萊歷史悠久的地塊在售，價格周邊最高。記者／劉先進攝影 分享 facebook

美國柏克萊山中歷史悠久的上世紀現代住宅集中社區「Greenwood Common」內，最後一塊未開發的地塊目前正掛牌出售，價格是59萬5000元，為周邊出售地塊價最高，也是柏克萊在售地塊第三高價。

11日，記者在現場看到，該地塊位於國王街（Le Roy Avenue）西面的一個斜坡上。路邊掛了地產公司銷售的牌子和資料介紹。地塊面積為5983平方呎。資料介紹說，地塊擁有一些平坦區域，也有坡上的地形，背後有橡樹，為享受加州生活方式的最佳選擇之一，可以看到金門大橋、海灣和柏克萊城市風景，也能玩耍、野炊。

根據Redfin的官網查詢，柏克萊目前有17塊地皮在售，最貴的80萬。Greenwood Common社區的地塊掛牌價格為59萬5000，價格排名第三，但該地塊在周邊社區中價格最高。

Greenwood Common社區共有8座20世紀中葉建造的八座住宅，由1950年至1963年柏克萊加大環境設計學院院長、著名建築師伍斯特（William Wurster）構思。景觀設計師哈爾普林（Lawrence Halprin）設計室外空間。

現有的房屋主要由木材和玻璃製成，房屋為平頂，結構緊湊，並在紋理和顏色方面融入自然環境。質樸而時尚的風格被稱為灣區建築風格的第二次進化。

由於地塊周邊有上世紀建築，所以頗具歷史意義。通常，這種歷史地標的任何開發都會引起爭議。根據柏克萊法規，任何影響城市地標外部的建築，都需要經城市地標保護委員會（LPC）的審查，並批准結構改建許可證。該委員會已兩次拒絕周邊社區業主加建第二層的建議。

不過，此次擬出售的地塊情況不同。記者發現，城市地標保護文件顯示，地塊並非在地標保護狀態下。該地的任何建築都需要經過市常規分區和設計程式批准，但不需地標保護委員會的批准。

居民懷特（Bryan White）表示，從山頂位置觀看，出售地塊的區域處於坡下位置，所以即使建設新樓，也不大可能影響周邊景觀，但還是希望新業主造房子時，考慮周邊建築模式，盡量讓風格一致。