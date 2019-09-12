赴美留學陸生防「被遣返」 宜遵守簽證身分

2019-09-12 14:10 世界日報 記者 世界日報 記者 丁曙 ／洛杉磯報導



九名在亞利桑那州立大學就讀的中國留學生，日前在洛杉磯國際機場被邊境官員扣留後遣返。圖為亞利桑那州立大學校園。(取自臉書) 分享 facebook

新學年開學之際，亞利桑納州立大學（Arizona State University，ASU） 九名中國留學生日前返校時，在洛杉磯國際機場（LAX）被海關擋下自費遣返，連校方也未知原因。亞利桑納州立大學（ASU）是美國知名的研究型公立大學，絕對是政府認證的學校（SEVP-certified schools）；目前該校留學生返校受阻的原因尚未公布，但對國際學生而言，最常見、最重要的是簽證務必「維持現狀」（Maintaining Status），任何有違留學本意的行動，都可能影響入關。

為保障留學生回國休假後能在開學時順利入境，美國移民和海關執法局（ICE）屬下的「學生和交換學者計劃」（Student and exchange visitor program，SEVP），近期特別發出通知，要求國際學生在美國學習期間保持F（學術課程）或M（職業課程）學生身分。因為簽證身分事關當事人來美目的，國務院根據申請人的預期目標發放簽證。因此，持有F-1或M-1學生簽證的外國人，不得有違此行宗旨。留學生維持身分現狀，遵守與此目的相關的法規，就可以實現國務院簽發相關簽證的目的，並且順利入境返校。

雖然F-1和M-1學生來美國的主要目的相同，但F-1學生參加傳統的學術課程，而M-1學生則參加職業訓練課程。由於這兩種類型的課程性質不同，國際學生可能有資格獲得的福利以及他們留在美國的期限，取決於他們是F-1還是M-1學生。

SEVP要求F和M學生，必須在課程開始前的30天以內進入美國。進入美國後立即聯繫指定的「留學生顧問」（designated school official，DSO）。到達學校時再次聯繫留學生顧問，以及在不遲於課程開始前，列出I-20表「非移民學生身分資格證書」的學習期限。

在美國學習期間，F和M學生必須參加並通過所有課程。如果自己認為在I-20表格中列出的結束日期之前無法完成課程，要與留學生顧問聯繫，詢問是否有可能延長學習時間。留學生必須每學期完整地學習一門課程，如果不能全職（Full-time）學習要立即聯繫留學生顧問，在沒有諮詢前不要放棄課程。

SEVP提醒F-1學生，必須在SEVP認證的學校，學習完成至少一整個學年才有資格享受年假。此外，學生必須打算在年假後的新學期內註冊課程。在一年一度的暑期中，學生可以根據自己的意願，多選課、少選課或不選課。但SEVP會全面評估學生的狀況。

亞利桑納州立大學有四所分校，分別坐落於鳳凰城和坦佩（Tempe）等地。亞利桑納州立大學學生多、校區面積大、教師水準高，近年來中國留學生顯著成長。在2016至2018年，該校連續三年被美國新聞（U.S. News）評為「最具創新力大學」，超越了第二名的史丹福大學(Stanford University)和第三名麻省理工學院（MIT）。此次該校九名中國留學生返校開學被拒入關，受到全美高等教育界重視。