擔心槍枝暴力 赴美留學生減少

2019-09-12 14:10 世界日報 記者 世界日報 記者 丁曙 ／綜合報導



哈佛大學。本報系資料照／者王慧瑛攝影 分享 facebook

去年美國的國際學生人數下降6.6％，除了川普政府日趨收緊簽證政策外，世界教育服務機構（World Education Services，WES）最新調查又發現，在美國高校學習的近25%的國際學生表示，擔心在他們的校園內發生槍枝暴力事件；更有37％的留學生表示擔心學校周邊社區的槍枝暴力。該項調查取得1921份問卷的回應，一位學習健康科學的國際學生說，「令人擔憂的是，任何人在美國都可以拿到槍，因此我也可能成為潛在的槍擊事件犧牲者。」

調查發現，位於大都市的高校留學生最多表達了對槍枝暴力的擔憂，特別是來自亞洲和中東及北非的學生，表達了最大程度的關注。國際學生對人身安全的擔憂，特別是對槍枝暴力威脅正在增加。隨著各高校調整國際招生管理計劃，應對招生人數逐年下降，他們還必須解決安全問題。因為學生和家庭對安全的擔憂，不僅會降低未來國際學生的入學率，還會減少現有學生人數。

雖然美國高等院校的國際學生人數下降是由多種因素造成的，但普遍存在的槍枝暴力的威脅，導致美國大學校園被認為是不安全的，且日益受到關注。國際教育研究所（IIE）2018年秋季的調查證實，在2017至2018年期間，國際學生對「美國的人身安全」的擔憂，例如槍枝暴力、社會動亂等成長最快。2018年秋季，44％受訪高校將「人身安全」列為導致國際學生下降的一個因素，高於2017年的33％，更高於2016年的12％。

位於澳洲的教育組織國際發展項目（International Development Program）在2018年的調查，也為國際教育研究所的調查提供了支持數據。在對近3000名未來和現在的國際學生完成的一項調查發現，留學生對「美國不安全」的看法，遠遠高於其他四大英語競爭國家：澳大利亞（Australia）、 加拿大（Canada）、紐西蘭（New Zealand）和英國（United Kingdom）；該組織在2016和2017年的英語系大國調查中，「美國不安全」也是排名第一。