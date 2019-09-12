聯邦擬禁加味電子菸 川普歸功「第一夫人有個兒子」

2019-09-12 13:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合11日電



聯邦擬全面禁電子煙。 路透社 分享 facebook 川普政府面對排山倒海的民意壓力、疑似電子菸造成的神秘肺部疾病案例成百上千、青少年使用電子菸比率持續上升，加上第一夫人梅蘭妮亞親自過問，終於決定禁售大多數加味電子菸。

川普總統11日宣示，不能再讓電子菸衍生的問題繼續惡化；衛生福利部長阿查爾(Alex Azar)表示，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)未來幾周將提出實施計畫，禁售市面上大多數電子菸。

「紐約時報」報導，川普11日召集衛福部、FDA等多位高層衛生官員至白宮開會，宣示整頓電子菸亂象及商討對策；他說：「我們不能讓大家生病，不能讓孩子受影響。」

電子菸議題獲得白宮高度重視，與川普共同開會的除了衛福部長阿查爾、FDA代理局長夏普勒斯(Ned Sharpless)，還有第一夫人梅蘭妮亞。

川普對白宮記者團說：「她(第一夫人)有一個兒子，她對這個議題感覺很強烈。」

阿查爾說明，FDA將擬定實施計畫，把加味的電子菸及尼古丁菸彈(nicotine pod)都從銷售通路下架，只留下單純菸草味道的產品，且禁售對象包括廣受消費者歡迎的薄荷口味在內，製造商曾大力爭取不將薄荷口味列為加味電子菸。

他指出，若僅禁售加味電子菸，只會使青少年轉向吸食薄荷口味，而無法完全停用電子菸。

阿查爾說：「我們發現，這可能與未成年人使用所有廠商生產薄荷口味電子菸的人數激增有關，因為在零售店面都買得到。」

報導指出，白宮及FDA受到國會議員、公共衛生官員、教育界及家長的壓力愈來愈大，大家發現電子菸在青少年之間大受歡迎，卻無力將這些產品隔絕在學生或學校之外。

今年夏天接連傳出青少年疑似使用電子菸，因而染上呼吸道疾病，目前大約在30多個州有500個病例，還可能有六個死亡案例，這些都引起民眾高度關切，也使外界呼籲政府禁售這些大多沒有法規管制的電子菸產品。

上周密西根州率全美之先，禁售加味電子菸；紐約州長葛謨也呼籲禁售，麻州及加州正在考慮跟進。上半年舊金山通過電子菸禁售令，對此全美最大電子菸製造商Juul Labs希望能在11月的民眾提案投票中翻盤。