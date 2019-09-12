川普要禁加味電子煙！ 防制青少年吸食

2019-09-12 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國政府要禁止加味電子煙，圖為美國總統川普（右）和第一夫人梅蘭妮亞。路透 分享 facebook 美國聯邦政府將採取行動，禁止電子煙加味，主因是危害健康的隱憂升高，以及青少年吸食人數銳增。

在美國總統川普、第一夫人梅蘭妮亞和美國食品藥物管理局（FDA）代理局長夏普里斯（Ned Sahrpless）共同出席的場合，FDA衛生及公共服務部門主管艾薩（Alex Azar）11日在白宮橢圓辦公室出乎意料宣布，該門部將研擬準則，限制市場上的電子煙，除煙草味之外不能再加味。此舉可能重塑近來仰賴「葡萄冰沙」、「草莓棉花糖」，或薄荷等特殊口味來提高銷售、產值高達數十億美元的電子煙產業。

川普有個13歲的小兒子拜倫，他說電子煙已經成為大問題，希望父母加以注意：「我們不能讓人生病，我們不能讓青少年受影響。」

梅蘭妮亞最近曾推文，表達對兒童使用電子煙的憂慮，敦促制定更多規範。

川普首次公開評論電子煙，是因為美國衛生主管單位調查逾450個呼吸困難案例，患者據報都曾吸電子煙或使用其他電子煙產品。但至今沒有單一產品、成分或添加物被點名，僅管許多案例涉及大麻電子煙。

川普官員宣布的限制，只適用於受FDA規範的尼古丁電子煙產品。

FDA官員過去一直抗拒外界呼籲，不肯禁止加味電子煙，他們堅稱，正在研究加味電子煙能否幫助吸菸者戒掉傳統香菸。

但家長、教師和鼓吹健康的人士，主張打擊加味電子煙的呼聲愈來愈高，聲稱加味是近來美國青少年吸食電子煙人數激增的元凶，尤其是像Juul這種小型不顯眼的設備。

反菸團體支持川普政府今天的宣布，但說應該「立即」行動。

美國聯邦法規禁止電子煙和所有其他菸草產品賣給18歲以下青少年。但根據聯邦衛生官員11日的說法，初步數據顯示，今年，每四名高中生裡就有一人吸電子煙，比率高於2018年的每五人裡有一人。

衛生官員擔心吸電子煙的青少年遲早會開始吸菸。逾八成吸電子煙的未成年者說，使用產品是因為「有我喜歡的口味」。