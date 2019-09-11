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評／地表最強警告小三方式！她買聯合報頭版廣告 背後盤算是?

波頓訪問這個國家後 開始一路失寵

2019-09-11 19:00聯合報 記者張佑生╱即時報導

冰凍三尺非一日之寒。白宮國家安全顧問波頓閃電去職，其實有跡可循。早在6月底川普突然決定和北韓領袖金正恩在板門店會晤時，已透露端倪。當時，波頓竟然被派去訪問沒甚麼重大迫切事務需要處理的蒙古，缺席這麼重要的會議，顯示已被排除在決策核心外。

今年2月底在越南河內的川金二會破局，事後也傳出波頓當時堅持川普不能接受北韓半吊子的去核提議，才讓雙方無功而返。因此川金三會，川普自然要預防波頓又來攪局，所以派他去蒙古出差。

川普與金正恩今年6月30日在板門店第三度會面。路透
川普與金正恩今年6月30日在板門店第三度會面。路透
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川普與金正恩在板門店會晤的同時，波頓被派去蒙古訪問。美聯社
川普與金正恩在板門店會晤的同時，波頓被派去蒙古訪問。美聯社
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川普北韓蒙古
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