波頓訪問這個國家後 開始一路失寵

2019-09-11 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



冰凍三尺非一日之寒。白宮國家安全顧問波頓閃電去職，其實有跡可循。早在6月底川普突然決定和北韓領袖金正恩在板門店會晤時，已透露端倪。當時，波頓竟然被派去訪問沒甚麼重大迫切事務需要處理的蒙古，缺席這麼重要的會議，顯示已被排除在決策核心外。