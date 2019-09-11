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美國民眾支持限槍 3D列印槍械恐失控

2019-09-11 18:25台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

如果未來導彈火箭都可用3D列印，國際及國防安全將更難推估預料。（photo by...
如果未來導彈火箭都可用3D列印，國際及國防安全將更難推估預料。（photo by Wikimedia）
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美國新民意傾向限制槍枝，受到近年槍擊案頻傳影響，支持合法擁槍的民意也開始鬆動，2/3的人贊成國會通過限槍「紅旗法」，同樣比例的女性重視控制槍支暴力，9成民主黨人支持此項主張。然而專家卻警告，未來3D列印武器可繞過監管，且規模不只槍械，可提升至大規模毀滅武器層級。

槍枝禁限令民調

根據《美國公共廣播》報導，最新民意調查顯示，美國民眾、民主黨人、共和黨人和槍支擁有者都普遍支持一系列遏制槍支暴力的舉措，他們希望國會通過這項「紅旗法」，美國至少有15個州施行此法，包括加州、佛羅里達州及紐約州。

槍支擁有者中，大多數人支持國會通過立法，增加精神衛生資金（88%），需要背景調查（77%），制定國家紅旗法（62%）並在購買槍支前需要許可（57%）。

67%的女性認為控制槍支暴力更重要，而51%男性則持相反意見。63%居住在大城市的人認為控制槍支暴力更重要，居住郊區的人數僅16%認同，54%居住在農村地區的人表示保護槍支權利更重要。90%的民主黨人希望控制槍支暴力，而69%的共和黨人主張保護擁槍權利。

3D列印繞過監管

根據《科學美國》報導，在20世紀90年代中，童子軍大衛哈恩利用家用品和科學知識在後院建造核反應爐，警方跟環保局在完成前阻止了他。20年後，如果他可以使用3D列印機，他可能會在當局介入之前完成反應爐。有了正確的機器和藍圖，任何人都可在家裡製造一把手槍；而研究人員擔心，槍械只是個開始。

AI和3D列印可能會催生大規模殺傷性武器，美國國家核安全管理局（NNSA）正在使用這類機器製造測試用核武模型；同時，國防承包商Raytheon有一台可製造80%導彈的3D列印機。即使先進的機器，也無法在沒有專家設計下列印武器組件，但人們擔心有一種稱為「生成設計」的技術，AI可以為非技術人員提供藍圖。

此趨勢有3個主要風險：第一，現有導彈計劃的國家（如北韓），可透過印刷火箭或推進系統零件來改善其產量。第二，3D列印可生成基礎設施來量產武器，且能繞過國際機構的監管；若要生產沙林毒氣等危險化學品，原本得通過公共渠道購買無腐蝕性金屬，但很快地，列印這些材料就有可能辦得到。

第三，黑天鵝效應，極少人意識到這個危機可能發生，這才是最危險的。

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