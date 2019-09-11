紐時：大家沒興趣猜新國安顧問 專家說川普將自己來

2019-09-11 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



美國總統川普10日推文宣布開除國安顧問波頓，紐約時報刊出社論指出，在各種猜疑揣測中，大家最沒興趣問的，就是新國安顧問是誰，因為這個人選不太可能具備什麼重要性了。紐時還引述學者的話分析指出，波頓離職表示川普即將成為自己的外交政策顧問。

美國總統川普（右）10日推文宣布開除國安顧問波頓（左）。圖為波頓與國務卿龐培歐（中）今年2月在白宮等候川普簽署一項備忘錄。美聯社 分享 facebook

紐時在社論中說，未來無論誰擔任川普的外交事務顧問，不管是軍方將領、企業大亨、經驗老到的專業人士或業餘者，在川普這個熱愛混亂的總統面前，終將證明是軟弱無權的。即使當川普追求一些具有價值的目標，例如勸北韓領導人金正恩放棄核武時，川普那種反覆無常、欠缺耐心、以危機為導向的方式，總是會讓事與願違，無論由誰擔任他的顧問。

但波頓的離職似乎也不太可能改善美國國安團隊功能不彰的現況，如今許多相關高層職缺都還空著，美國不少盟邦對於要跟誰接洽交手感到困惑，川普顯然很喜歡這樣。

這篇社論最後說，如今白宮或許陷入混亂，美國盟友或許緊張，敵國對手或許正在占便宜，但那都只不過是更多戲、更懸疑、更多電視報導，而其核心焦點則是川普本人。

紐時另有分析說，波頓的離職，除掉了最後一些限制，讓川普在國際事務上可無限想像。他入主白宮不到三年，比歷屆美國總統耗掉更多高級外交及國安顧問，現在白宮可說是「沒有大人」了，過去被視為白宮「成年人」的前國防部長馬提斯、前國務卿提勒森、前國安顧問麥馬斯特、前白宮幕僚長凱利等人，已全數離職。

曾在柯林頓政府擔任助理國務卿、現任外交關係委員會研究員的殷迪克（Martin S. Indyk）說：「波頓的離去，意謂川普即將成為自己的外交政策顧問。」

曾在前總統布希政府擔任國務卿顧問的柯恩（Eliot A. Cohen）也說，無論誰來取代波頓，白宮國安顧問「將不再是個重要職位」，因為在川普之下，「真的沒有太多諮詢程序」，那會是某個「最有利於川普競選連任的職位」。

哥倫比亞大學法律教授韋克斯曼（Mattew C. Waxman）認為，他很難想像川普會不選一個只聽令總統的人。