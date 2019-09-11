美國慶日吃熱狗大賽季軍 大胃王李蕙驟逝

2019-09-11 13:52 世界日報 記者 世界日報 記者 許惠敏 ／馬州報導



今年在紐約康尼島國慶日吃熱狗大賽摘下女子組季軍的職業大胃王李蕙(Juliet Lee)9日去世，年僅55歲；主辦該賽的職業大胃王聯盟(Major League Eating)在官網宣布這個噩耗，並表示哀悼；大胃王聯盟並未說明死因為何，但據家庭友人透露，死因和她的大胃王競賽並無關聯。

作為世界排名第17的大胃王，李蕙身材嬌小，身高5呎，體重100磅；她是在2006年首次參加業餘披薩大賽，十分鐘內吞下11片披薩餅，贏得冠軍才發現自己大胃王的潛力。

李蕙之後累積興趣，轉戰各種大胃王大賽，並在同一年從業餘轉職業；根據MLE的YouTube影音紀錄，今夏除了在年度Nathan`s吃熱狗大賽再創佳績，李蕙還展示了一口氣吃24個漢堡、吃下海碗公拉麵和吞下39個生雞蛋。

李蕙來自中國，原在南京大學擔任化學教授，1990年代移居美國馬州德國鎮，經營數家美髮店；MLE稱，李蕙和夫婿育有兩女，都非常傑出，李蕙生前總是以她們為傲。

美國紐約「國際國慶日吃熱狗大賽」(Nathan`s Hot Dog Eating Contest)競爭激烈，過去十年，李蕙常是晉入決賽的唯一華裔女性。

她於2007年第一次參加康尼島吃熱狗大賽，12分鐘26根熱狗下肚，名列第十；次年， 她在十分鐘內吃掉42根熱狗，成為成績最佳女選手。

李蕙今年比賽前接受本報記者訪問，稱參加吃熱狗大賽是機緣巧合，如今已變成自己的樂趣和愛好，「未來將抱著娛樂精神繼續參加，用良好的身體狀態享受比賽。」未料她突然去世。

MLE公共關係負責人George Shea表示，李蕙是大胃王競賽社群裡受人喜愛的成員，也是他個人的好友，她充滿正能量，大家都以「可愛的茱麗葉」(lovely Juliet)稱呼她。MLE也說，李蕙除了參加大胃王競賽、奔忙於事業和家庭，也在大學修課和研習現代舞，熱愛游泳、瑜伽運動。