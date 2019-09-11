【重磅快評】惡搞多利安？川普反抑制暖化招數才要登場呢

2019-09-11 13:03 聯合報 主筆室



1950迄今第2強的5級颶風多利安，上週末有驚無險的掃過美國東南沿海，進入加拿大東邊高緯區低溫海域後解除警報。這一對地球暖化、對極端氣候惡化有關鍵意義的5級颶風，很遺憾被美國總統川普一陣瞎扯，發表自己預測的颶風路徑，即便是權威氣象預測機構紛紛指正，但川普仍堅持自己預報路徑沒錯，以致多利安嚴肅性少了，反而成了場川普導演的鬧劇。

多利安的關鍵，除了超強、大西洋地8個熱帶風暴、第2個侵襲美國颶風，美國海洋與大氣管理局更預測，今年大西洋熱帶風暴升級為颶風的比率將驟升45﹪，顯示地球暖化將造成全球颶〈颱〉風發生的頻率與強度逐年增加，帶來生命、財產的威脅升高。

台灣所在的西太平洋今年極不平靜。已發佈警報的颱風有3個，路過、生成的熱帶氣旋更多得不可勝數；上週才結束一波輕颱玲玲、法西威脅，水氣豐沛的西南風也不時轟炸雷雨胞；此刻菲律賓東方海面颱風溫床又有熱低壓生成，西太平洋超大的季風環流圈也已成形，都可能影響台灣的天氣。

台灣今年的風不調、雨不順，已反映在市場破紀錄的菜價上；官方的八月氣象統計均值，連續三年台北同一測站的觀測，竟然上升了攝氏2.5度，幾乎到了失控程度。與台灣大氣環境連動的東北亞，去年夏天高溫連創紀錄，當時專家警告「沒有最熱、只會更熱」；果然，梅雨期甫結束，日本關西即連創近攝氏40度高溫。

為什麼大氣環境這麼不穩定？不少人懷疑「地球之肺」巴西亞瑪遜熱帶雨林超過去年一倍的大火，至今沒有緩解現象，具體的滅火動作也尚未展開；不止巴西，非洲中部剛果共和國、喀麥隆、烏干達也燒得一片通紅，據信面積超過亞瑪遜火場；糟糕的是這兩處超巨大火場緯度相同，都在赤道上，因為地球自轉因素，南半球的火不會直接影響北半球，但巨量的二氧化碳排放，勢必讓極端氣候更惡化。