波頓走了誰接棒？ 川普說「想念」這個了不起的人

2019-09-11 13:43 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



波頓走了，誰是川普總統的下任國家安全顧問？知情人士透露，川普已經打電話給前白宮國安顧問、退休中將麥馬斯特(Lt. Gen. Hr. McMaster)，說他「想念他」。

據說，波頓離職後，白宮前國家安全顧問麥馬斯特可能回任。 美聯社 分享 facebook

知情人士說，川普不但在白宮助理面前表達他「想念麥馬斯特」，甚至早已針對各種國家安全挑戰，徵求麥馬斯特的建議，其中還包括詢問麥馬斯特，他應該提名誰來領導國防部。

傳麥馬斯特可能回鍋

川普與麥馬斯特的接觸，或許說明了為何10日他可以如此決絕地開除已任職17個月的波頓。

麥馬斯特是在2017年2月成為川普任內的第二位白宮國安顧問；和波頓下台的情況類似，麥馬斯特2018年3月卸任時，消息也出現得挺倉促；當時川普在推特發文，直接宣布麥馬斯特將由波頓接任。

但至少，麥馬斯特去年4月正式離開白宮時，川普曾接見並感謝他，副總統潘斯還率領白宮官員溫暖送行，時任白宮發言人桑德斯並稱麥馬斯特是「了不起的人」；麥馬斯特走出白宮後，也沒有對川普口出惡言。

在波頓接任白宮國安顧問後六個月，大約是在2018年秋天，川普開始打電話給麥馬斯特；知情人士表示，幾個月前川普也曾致電麥馬斯特。

在春末的另一次交談中，川普不確定該不該讓當時的代理國防部長夏納翰(Patrick Shanahan)真除，曾詢問麥馬斯特對這件事情的看法。川普最後轉而提名艾思博(Mark Esper)擔任國防部長，該任命案經參院通過。

川普與麥馬斯特的電話溝通，至少有一次是集中在伊朗問題上，這也是川普和波頓衝突最大的問題；川普認為波頓強要他採取軍事對抗。

親近川普人士感到驚訝

波頓在共和黨內長期主張對伊朗採取積極態度包括倡導改變伊朗政權；但川普致力結束而非開始海外軍事衝突。

儘管如此，親近川普人士對於川普聯繫麥馬斯特、可能找他「回鍋」一事仍感到驚訝； 一名前白宮官員說，「麥馬斯特其實並不在川普的通話名單前頭。 」

在麥馬斯特離開白宮前，川普因為不喜歡他的風格，不但不再找他作簡報，也常在會議中打斷他的話，甚至完全不找他開會；這在當時已是「公開的秘密」。

雖然兩人並不親近，但官員們也表示，川普對麥馬斯特沒有敵意；前白宮官員表示，他從未感覺到川普討厭麥馬斯特，「他只是取笑他，說他是穿著不合身西裝的將軍，不懂怎麼做生意。」