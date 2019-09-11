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「無法轉型為總統」… 川普的缺點 阿諾最知道

2019-09-11 13:48世界日報 記者顏伶如／綜合報導

「魔鬼終結者」(The Terminator)系列電影動作巨星、前任加州州長阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)接受「男性健康」(Men`s Health)雜誌專訪時說，川普總統跟他一樣，都是從娛樂圈轉入政治界，而川普最大的缺點則是「無法從川普轉型為總統」。

前任加州州長阿諾史瓦辛格表示，川普最大缺點就是無法轉型為總統。圖為他7月出席活動...
前任加州州長阿諾史瓦辛格表示，川普最大缺點就是無法轉型為總統。圖為他7月出席活動。(Getty Images)
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「我常常說，川普的問題就出在他沒辦法從川普轉變成總統。」阿諾史瓦辛格說，發表如此評論的原因，在於自己也是同病相憐，沒辦法「從阿諾轉型為州長。」

他說，就連當選州長之後，「我還是卡在阿諾的角色。」

阿諾曾多次公開批評川普的政治決定，其中包括川普在宣布退出巴黎氣候協定時，阿諾形容川普的決定「很瘋狂」。

這位72歲資深男星分析：「阿諾總能完成任務。我堅持用自己的方式做事情，一試再試，直到把事情辦成為止。對於政治，我抱持相同理念。然而，我很快就學到教訓，這套方式是行不通的。必須把大家整合起來才行。這是需要花很多時間的，要付出更多努力，但真的必須要這樣做才行，如果不喜歡這種方式，就不應該踏入政界。」

川普是實境節目「誰是接班人」(The Apprentice)的製作人兼主持人，阿諾在2017年曾擔任「誰是接班人」續集「明星接班人」(Celebrity Apprentice)最後一季的主持人。川普當時曾推文，把該節目收視率的下滑怪罪阿諾。

川普巴黎氣候協定
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