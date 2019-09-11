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影／川普波頓決裂 神學士及伊朗問題成引爆點

2019-09-11 12:55聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國總統川普10日推特宣布，因意見不合開除顧問波頓。美媒分析指出，兩人在伊朗神學士問題上意見相左，應該是點燃導火線的主因。但波頓不像以往幕僚離職一樣默默離開，對於「被請辭」一事與川普各說各話，也讓美媒直呼罕見。

媒體分析，波頓從一開始就不像川普會選擇的對象，他的鷹派作風、軍事對抗，與川普鼓吹的美國優先、孤立主義完全不合。兩人從伊朗到阿富汗等重大外交政策上都意見相左，波頓甚至曾在派兵伊朗議題上與川普公然唱反調，引發川普不滿，埋下兩人徹底決裂的導火線。

近期，川普本將與神學士領袖在大衛營和談，波頓帶頭反對，最後會談因神學士發動炸彈攻擊而取消。《美聯社》記者米勒（Zeke Miller）則指出，川普考慮在幾周後的聯合國大會上，與伊朗總統羅哈尼坐下會談，想必也激起波頓反彈，「現在他走了，也掃除會談的一大障礙，國務卿龐培歐也確信，會談有可能發生」。

波頓對於離開白宮的說法也和川普牴觸，他表示自己9日晚上先主動口頭辭職，川普從頭到尾都沒開口要求他辭。米勒也說，他大概是第一個被開除後不願安靜離開的白宮幕僚，似乎暗示著波頓在回歸民間後，也會積極發聲批評時政。

波頓是川普的第三任國家安全顧問，於2018年3月接任麥馬斯特（H.R. McMaster）。麥馬斯特任內遭部分人士批評未認真執行川普政策，川普去年3月透過推特宣布由波頓接替麥馬斯特。

美國總統川普10日推特宣布，因意見不合開除顧問波頓。美媒分析指出，兩人在伊朗及神...
美國總統川普10日推特宣布，因意見不合開除顧問波頓。美媒分析指出，兩人在伊朗及神學士問題上意見相左，應該是點燃導火線的主因。但波頓不像以往幕僚離職一樣默默離開，對於「被請辭」一事和川普各說各話，也讓美媒直呼罕見。美聯社
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川普伊朗神學士
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