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911恐攻18周年前夕 川普發命令加強打擊恐怖組織

2019-09-11 10:35聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

911恐攻18周年前夕，美國總統川普10日發布行政命令，擴大行政單位打擊恐怖份子及其金主、支持者的權限。

美國國務卿龐培歐與財政部長米努勤共同舉行記者會，龐培歐表示，川普補充前總統小布希在911恐怖攻擊後簽署的行政命令。

美國國務卿龐培歐表示，美國總統川普新的行政命令賦予行政部門打擊恐怖組織的更大權限...
美國國務卿龐培歐表示，美國總統川普新的行政命令賦予行政部門打擊恐怖組織的更大權限。美聯社
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川普增加的條款讓美國國務院、財政部可以直接鎖定恐怖組織領導人及其同盟，不必將領導人與單一事件做連結。該命令也更有效打擊參與恐怖組織訓練的個人或團體，同時增加權限制裁在知情情況下與恐怖份子交易的國外金融機構。

財政部前資深顧問羅伯（Eric Lorber）表示，該行政命令是一項重大改變。

他說，雖然金融機構先前大多不會和恐怖份子有生意往來，但這項命令明顯展現，美國財政部會制裁與恐怖份子交易的金融機構。

美國財政部10日根據新的行政命令，針對11個恐怖組織的20餘名個人及單位進行制裁，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊的聖城部隊（Quds Force）、哈瑪斯（Hamas）、伊斯蘭國（IS）、凱達組織及其同夥。

同時，美國國務院將敘利亞的凱達同夥組織、真主黨聖戰委員會、哈瑪斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織、IS在西非及菲律賓同夥以及巴基斯坦神學士運動等組織領導人，放入全球恐怖份子名單。

伊斯蘭國恐怖組織川普恐攻
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