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美國務卿龐培歐坦言 與國安顧問波頓多次意見分歧

2019-09-11 06:09聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普10日以意見不合為由開除國安顧問波頓，國務卿龐培歐稍後在白宮記者會表示，他與波頓也多次意見分歧；龐培歐並說，總統完全有權做出這項決定。

白宮約11時更新今日行程，規畫下午1時30分由龐培歐、波頓、財政部長米努勤一起在白宮舉行記者會，但白宮更新行程不久後，川普便推文宣布開除波頓；波頓未出席下午的記者會，僅龐培歐與米努勤現身，談川普政府打擊全球恐怖主義的作為，但記者提問關注波頓離任一事。

一名記者詢問龐培歐，波頓被開除對他是否也是新消息，龐培歐回應，他並不感到意外；龐培歐解釋，並非針對波頓離職一事，而是因為他與米努勤都跟總統密切合作，相當了解川普的思考方式。

川普推文宣布已請波頓走人後，波頓隨即推文表示，自己前一晚已向川普提出辭職，但川普稱隔天再談。

龐培歐對此表示，川普昨晚要求波頓離職，據他所知，川普今早已收到波頓的辭呈。

至於龐培歐與波頓之間的工作關係，龐培歐說，他與波頓多次意見分歧，但很多與他交流的人，都有這種情況；他與財政部或總統的幕僚合作，以確保美國在外交方面取得良好成果，而他與波頓有些不同看法。

被問及波頓與川普的外交政策如何不一致，龐培歐則說，這些都是總統的政策，世界上任何一位領袖都不該以為美國政府的某些人離開，川普的外交政策就會有重大改變。

美國國務卿龐培歐（左）與財政部長米努勤10日在白宮舉行記者會，原本出席官員還有國...
美國國務卿龐培歐（左）與財政部長米努勤10日在白宮舉行記者會，原本出席官員還有國安顧問波頓，但總統川普稍早推文宣布開除波頓，最後僅龐培歐與米努勤現身。華盛頓記者張加／攝影
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龐培歐川普白宮
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