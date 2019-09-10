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川普宣稱 假新聞的一大利器是這個

2019-09-10 23:25聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普10日早上推文表示，「假新聞媒體」的一大利器是「假民調」（the phony Polling Information），並點名ABC與華盛頓郵報的民調是2016美國大選前最糟糕的民調，經過他的律師抗議，投票日當天才調整成幾乎平手的局面。

美國總統川普經常將對他有不利報導的媒體稱為假新聞媒體。美聯社
美國總統川普經常將對他有不利報導的媒體稱為假新聞媒體。美聯社
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民調華盛頓郵報假新聞
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