川普宣稱 假新聞的一大利器是這個

2019-09-10 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國總統川普10日早上推文表示，「假新聞媒體」的一大利器是「假民調」（the phony Polling Information），並點名ABC與華盛頓郵報的民調是2016美國大選前最糟糕的民調，經過他的律師抗議，投票日當天才調整成幾乎平手的局面。