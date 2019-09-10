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美國共和黨副總統候選人裴林 被丈夫訴請離婚

2019-09-10 18:14聯合報 記者張佑生╱即時報導

美聯社9日報導，2008年與當時的聯邦參議員馬侃搭檔參選美國副總統的阿拉斯加州州長裴林（Sarah Palin），被丈夫Todd Palin以「個性不合」（incompatibility of temperament）為由訴請離婚，結束31年的婚姻

安克拉治最高法院6日收到的訴狀並未列出雙方全名，但是縮寫名稱和出生日期與結婚日期，均與兩人相同。馬侃與裴林的搭檔最後敗給歐巴馬與拜登。

共和黨副總統候選人裴林（右）被丈夫（左）訴請離婚。美聯社資料照片
共和黨副總統候選人裴林（右）被丈夫（左）訴請離婚。美聯社資料照片
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馬侃婚姻選美
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