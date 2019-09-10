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聖荷西科技公司 被控歧視非印裔員工

2019-09-10 15:30世界日報 編譯組／聖荷西9日電

聖荷西數位服務公司Happiest Minds因為偏愛雇用印度人和南亞員工，遭前員工向聖荷西地方法院提告，指公司用H-1B等簽證達到目的，有歧視非印度員工之嫌，尋求法官批准集體訴訟。

Happiest Minds總公司在印度班加羅爾，在美國共聘雇約200名員工，美國總部設在聖荷西。前銷售專員蘇茲柏格（Tami Sulzberg）提告說，她在去年1月受聘擔任業務開發主任，四個月之後就被開除，由一名持 L-1 簽證的印度人取代。 L-1 是非移民工作簽證，主要是給外國公司派遣經理或高階主管赴美工作所用。

蘇茲柏格說，Happiest Minds的美國辦事處至少90%的員工都是南亞人，而且大半是印度人。而在全美資訊界，這個數字平均是12%。

訴狀中還指Happiest Minds在2013至18年間共取得188件H-1B新簽證或改簽，另外，公司僅僅2018年，就拿到12件新的L-1簽證。

訴狀指「Happiest Minds為達到其聘雇印度或南亞人的偏好，因此盡量向聯邦政府爭取增加簽證數量，雇用可以持工作簽證入境的南亞或印度人，取代原有的非南亞和非印度員工。」

蘇茲柏格指公司美國辦事處共25名業務員，只有她一人是非印度人。她上班六周後，公司開會，她是唯一非印度非南亞員工，也是唯一的女性，其他人都用印度語交談，甚至直接告訴她不要參與上半段的會議。

印度簽證
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