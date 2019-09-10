推介台波霸文化 四閨蜜扛百斤行囊參展

2019-09-10 13:48 世界日報 記者 世界日報 記者 高梓原 ／天普市報導



影音來源：記者高梓原

台灣四位閨蜜為推介台灣波霸文化，創立即食波霸食品工廠HOHO BOBA。為讓美國洛族裔消費者了解並喜愛，四人身背百斤行囊，遠渡重洋參加饕中秋，獲得老饕食客一致好評。

公司銷售經理、創辦人之一的白恩禎透露，此前在台灣通過網路尋找南加州中秋節相關活動，第一個進入視線的便是洛杉磯世界日報饕中秋活動。9月4日四位公司合夥人一起背著行囊來到洛杉磯，「為了讓大家感受道地台灣味，四個人帶著數百袋波霸、果醬和各式特調糖漿，甚至包括鍋碗瓢盆，一個行李箱23公斤，共裝了八大箱來南加州」。白恩禎笑稱「連Airb&b的房東看到以為我們是來移民的，後來知道只是為了參展，搖頭說真是瘋了」。

2019年3月公司組成，7月底正式在台灣註冊成立專營即食波霸。白恩禎透露，公司創始人一起來參展，她們有一起長大的玩伴、有叔伯輩的世交好友的子弟，也有在韓國留學時認識的同學，大家都非常喜歡波霸奶茶，也喜歡台灣的波霸文化，希望更多世界各地的食客，通過喜歡波霸文化也開始喜歡台灣。

她說，其實波霸並不一定只能配奶茶，在冰淇淋、咖啡中加入都非常美味，如今互聯網時代也是很多足不出戶者的懶人時代，能讓更多人享受到波霸奶茶。HOHO BOBA開包即食，只要放在碗中微波爐一分鐘加熱，皆可以搭配任何美食、飲品食用。

兩天來HOHO BOBA展攤前賓客絡繹不絕，首日就賣出超過300份奶茶，讓四名小夥伴開心又自豪。