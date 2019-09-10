貪福利又高調 政府早盯上

2019-09-10 13:41 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 ／洛杉磯報導



由於川普政府針對佔用美國福利者嚴格執法，即便日後不打算申請綠卡，但若還想再入境美國，都需要特別注意，千萬不要因為貪一些小便宜，享受美國福利，卻得不償失。政府「秋後算帳」的案例愈來愈多。

律師童志敏表示，川普的國策是美國人優先，早期科技不那麼發達，沒有如今的大數據，很多系統連結不上。但如今科技發達，申請簽證、入境時，官人員只需調出照片，或搜索個人社交媒體帳號，就會發現不少信息，讓那些非法打工，占用福利的投機人士無所遁形。

律師陳啟耕說，以赴美生子的孕婦為例，有些有能力支付醫療費用，以往政府沒有查得這麼嚴格，但川普要求官員在領館簽證時，調查曾用過的福利，導致申請簽證或綠卡時被拒，數據顯示這類拒絕案件成長三倍。從目前趨勢來看，建議民眾能不用就不要用這些福利。

童志敏表示，有些貪小便宜的民眾還高調在網上曬照片，洋洋得意時，殊不知已經被盯上。他有認識的人，明明住著百萬豪宅，飛機出行乘坐商務艙或頭等艙，進出高級餐廳吃飯，常常外出旅遊，豪華遊輪照三天兩頭曬出來，卻又為父母申請白卡、食物券，甚至讓父母去日間保健中心（daycare），享受聯邦政府各種福利。

他並曾有位客人，雖然不是申請福利，但欺騙國稅局，以致申請綠卡時被拒，且五年內不得再提出申請。這位客人是月子中心業者，個人帳戶每年有幾百萬元，在南加爾灣擁有近200萬元豪宅，但每年報稅時都稱虧損。沒想到被國稅局找上門，一查就被發現漏稅，最後滯納稅金和罰款共70多萬元，申請身分時也被拒。

童志敏感嘆，不論是新移民、留學生對申請福利切勿貪小便宜。五、六年前曾轟動美國華人圈的報稅案例，留學生可在校園合法打工，但報稅時某報稅師（EA）為這些留學生申報勞力所得補助（earned income tax credit），令留學生們不但不必繳稅，還可以獲得政府補助。勞力所得補助是政府針對綠卡持有者或公民的福利，用意在鼓勵納稅人工作，唯申報者需滿足一定的收入要求，不是人人都可以申請。但當時稅務系統並無法查詢個人身分，因此留學生申請了這項補助。

童志敏表示，前不久C同學諮詢，他是留學時在校園打工申報工作所得補助的一員。雖然事隔五年，C同學完成學業後回國，如今申請回美繼續攻讀研究所，已拿到入學許可，前往領事館簽證卻被拒，原因正是當年報稅時申請過勞力所得抵稅。