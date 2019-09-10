生產曾領白卡福利 簽證一度遭拒

2019-09-10 13:40 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 ／洛杉磯報導



川普總統月前公布從今年10月15日起，綠卡申請者若曾領取某些社會福利，移民官有權拒絕發放綠卡。其實不僅綠卡申請者，連外國人一旦發現用過美國福利，都可能面臨申請簽證被拒。近日一名獲得H-1B工作簽證赴美任職的華人，其配偶即因曾在美生產，並經由醫院替她申請白卡福利，簽證申請一度被拒。

針對這類持旅遊簽證赴美生子的孕婦，律師提醒千萬不要觸碰福利，尤其目前是大數據時代，信息互通有無，不要以為現在申請福利沒事，幾年後卻發現再申請簽證遭拒，後悔莫及。

律師童志敏表示，他有一位客人A女士（化名），月前在美國澳門領事館申請簽證時，因為被發現用過美國福利導致簽證被拒。提及A女士的先生兩、三年前曾在美攻讀高科技專業，先生讀書期間，A女士懷孕並在美國生下孩子，先生畢業後一家人返回澳門。如今先生拿到聖地牙哥高通（Qualcomm）工作，並獲得H-1B工作簽證赴美任職，A女士則擬申請家眷身分（H-4）陪同先生來美，卻被領事館拒簽。

A女士覺得非常納悶，因為她在申請簽證時領館曾詢問她是否在美生了小孩，及是否曾使用美國福利，她都如實回答，表示當時生小孩的5000、6000元醫療費用全部自己承擔，沒有申請過福利。但海關竟然找出一張她在南加某醫院照MRI帳單，表示醫院透過申請白卡支付這張300、400元帳單。

這讓A女士感到莫名其妙，雖然她當時的確照過MRI，但從未收到過帳單，更沒有想過逃避支付。簽證被拒後，她立即打電話向律師諮詢，律師表示，趕緊向領事館解釋，並聯繫醫院詢問清楚，看是否能補繳這筆錢。幸運的是，A女士輾轉聯絡到當時生產的醫院，查詢清楚才得知，由於醫院發出帳單時未能找到A女士，於是向加州政府申請白卡填補，白卡部分補助來自聯邦政府，領事館官員可能已取得帳單資料。

A女士表示，5、6000元的醫療帳單都付了，絕對不會為了300多元帳單自找麻煩。她在詢問到當時幫她支付帳單的單位和地址後，開張支票寄過去，表明自己支付並未占用美國福利，之後又向領事館官員解釋，並在入境美國海關時，將準備的所有資料全部向海關報備，才順利入境，目前一家人已在聖地牙哥定居。她很意外地說，「兩、三年前的事情，沒想到會因為帳單問題，差點進不了美國」。

童志敏表示，A女士當初並非專程來美生孩子，不存在簽證欺詐問題，且她的先生屬於高科技人才薪水穩定，擁有正當赴美理由，但領事館竟然也會因為A女士使用300、400元的白卡福利，一度拒發簽證。

據他所知，部分赴美生子的孕婦，5000元至2萬元間的帳單都由政府埋單，日後申請簽證入境美國時，是否會面臨同樣被拒？童志敏認為，「凡走過必留下痕跡」，川普政府只會越查越嚴。