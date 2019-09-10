法案卡關！消極管控槍枝 麥康諾這下頭大

2019-09-10 13:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合9日電



參院共和黨通過加強背景查核法案/麥康諾面臨控槍壓力 美聯社 分享 facebook

在眾院通過的背景查核法案卡關參院之際，外界批評參院對槍枝管控的作為太少，讓參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)面臨控槍壓力漸增。

麥康諾已明確表示，他不會在川普總統未保證一定會簽署法案的情況下，強迫共和黨就控槍法案投票，以避免政治不舒坦的情況發生。麥康諾說他期望白宮盡速採取下一步，「我們正在討論如何就槍枝議題採取作為」。

川普對控槍的立場反覆，他9日被問到槍枝暴力的計畫時說：「我們將與民主黨磋商，並與共和黨討論，我們談論許多不同的待辦事項，也就是人們所說的控槍；不過，我們必須非常強烈地保護憲法第二修正案，我們總是將會這麼做。」

俄亥俄州岱頓市(Dayton)上月發生大規模槍擊案，岱頓市市長南‧惠利(Nan Whaley)領導推動控槍法案；她說，全美市長聯盟(U.S. Conference of Mayors)聚焦背景檢查為遏止槍枝暴力的第一步。

全美278名市長連署呼籲眾院通過控法案，惠利和多名市長9日會晤白宮顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)等官員。她說：「我們希望國會根據眾院法案直接投票(up-or-down vote)。」

惠利認為，避免槍枝暴力超越黨派，「我們希望部分共和黨做對的事，(投票贊同)90%美國人說最合理(以避免槍枝暴力)的事。」

全美市長聯盟主席、密西根州羅徹斯特山丘市(Rochester Hills)市長巴爾內特(Bryan Barnett)說，有信心眾院將採取作為。

8月發生多起大規模槍案，大企業群起自主控槍，沃爾瑪(Walmart)宣布限賣彈藥等新措施。