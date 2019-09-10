多利安颶風掃到NOAA 商務部長施壓威脅要辦人

2019-09-10 13:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合9日電



消息人士透露，川普總統上周曾宣稱颶風多利安可能衝擊阿拉巴馬州，國家海洋暨大氣管理局 (NOAA)阿拉巴馬州伯明罕辦事處隨即否認，結果商務部長羅斯6日一度威脅要開除NOAA人員，迫使NOAA當天稍後發布沒有人署名的不尋常聲明支持總統的說法。

「紐約時報」說，這種怪異的反覆波折使NOAA人員感到憤怒，科學界也批評NOAA屈從政治意願。

NOAA隸屬商務部，商務部督察長正檢討NOAA 的聲明，並要求工作人員保存有關檔案。

商務部駁斥羅斯向NOAA施壓的報導，宣稱羅斯並未揚言開除任何NOAA人員；不過，商務部沒有答覆羅斯是否曾與NOAA主管通話，或下令NOAA駁斥與川普的說法牴觸的聲明。

羅斯施壓逼NOAA為川普幫腔的說法，是這場一個多星期的鬧劇，難堪而又無謂紛擾的最新篇章。

川普1日推文宣稱颶風將強烈衝擊阿拉巴馬州，幾分鐘後國家氣象局伯明罕辦事處推文強調，阿拉巴馬不會受到任何影響。

川普死不認錯，4日在白宮展示NOAA幾天前預測颶風動向的地圖，還用簽字筆加上一道弧線，把阿拉巴馬納入風暴衝擊範圍。

消息人士說，羅斯6日一早打電話給NOAA代理局長賈可布斯，指示他解決屬下與總統作對的做法；賈可布斯反對這種要求，結果羅斯宣稱如果問題不解決，NOAA政治官員就得走人。

NOAA政治官員通常包括局長及其助理等少數高層人員，由現任政府任命，與不論政府怎麼換都照樣工作的職業公務員不同。

一個政府高級官員宣稱，伯明罕辦事處發布推文，只是那裡的氣象人員想讓總統難堪，而NOAA發布聲明是負起責任和糾正紀錄。

但是，NOAA代理首席科學家9日發電郵給員工，表示他正研究NOAA決定支持總統，罔顧本身科學家的專業意見的做法。

國家氣象局長9日到阿拉巴馬州杭茲維爾參加氣象界會議時，也特別表揚伯明罕辦事處，還請工作人員站起來，稱讚他們一心維護公共安全，結果全場起立報以熱烈掌聲。 多利安颶風後續 商務部長伸手NOAA 施壓要辦人 不准砥觸川普/NOAA主管力抗壓力 美聯社 分享 facebook