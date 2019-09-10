防大屠殺！白宮擬監控精神病患 專家警告：很危險

2019-09-10 13:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合9日電



「華盛頓郵報」引述多位知情人士的說法報導，白宮正考慮一項爭議性方案，研擬成立專責機構，監控精神病患在犯下大規模槍擊慘案前是否出現任何變化，以預防這類慘劇再度發生。

這個想法在共和黨及民主黨都有人支持，但多位研究精神病學及暴力行為的專家警告，將大規模槍擊案與精神病患直接畫上等號的邏輯有問題，科學上沒足夠證據顯示如此，因此實務上這麼做很危險。

知情人士透露，川普總統長期好友、前國家廣播公司(NBC)董事長萊特(Bob Wright)，已向川普、第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)及多位高層官員，簡報成立「健康先進研究計畫局」(HARPA)的方案。

HARPA希望複製國防部「國防先進研究計畫局」(DARPA)在軍事領域的做法，為行政部門在健康及衛生領域找出因應相關問題的全新作法。

在德州及俄亥俄州於8月同一天發生濫射慘劇後，伊凡卡曾詢問若成立HARPA，是否可能找出遏止再發生這類慘案的新方法？

萊特馬上提出三頁簡報，稱為「幫助克服心理極端狀態 - 遏止異常致命事件之安全之家」，其中包括探索能否以電話或智慧手錶等新科技，偵測精神病患何時將有暴力行為。

萊特運用他與川普等高層人士的關係，向白宮、衛生福利部長阿查爾(Alex Azar)及多位國會議員遊說成立HARPA的方案，這個想法在兩黨都有支持。

然而，研究預防暴力、技術、心理及心理健康等領域的多位專家，對於上述計畫不表贊同。

美國特勤局(US Secret Service)前首席心理學家瑪麗莎．倫達佐(Marisa Randazzo)說：「我很想看到突然出現新科技，幫我們找出暴力風險，但預測暴力這個想法，有太多地方不合理。」

她指出，可能問題包括牽涉公民自由、資訊誤判等，且最令人擔憂的，就是把精神疾病和大規模槍擊直接連結，「從研究中看到的所有東西，都告訴我們兩者之間，頂多只有很微弱的關連。」

哈佛大學自殺研究科學家諾克(Matthew Nock)則指出，多年研究顯示精神疾病與自殺之間有強大關連，但與暴力行為的關連非常弱，因此想以HARPA「找出」這種關連的作法很危險。