槍控辯論硬仗！眾院列優先議程 川普遲未表態

2019-09-10 13:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合9日電



眾院9日復議，槍控辯論成為優先議程，但民主黨與共和黨的歧見仍深；參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)8日警告：「華府將有一場大仗要打。」

參眾兩院的民主黨在德州和俄亥俄州大規模槍擊案後，對於大力推動槍枝背景查核法案興致勃勃。

舒默與眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，「阻止美國無止盡的大規模槍擊案，需要川普立即且個人的介入」。

兩人在給川普的信中寫道，「在槍枝議題上，就你對眾院共和黨的領導關係和影響力如此關鍵之際，把握此刻」。

民主黨議員表示，川普絕對不能「浪費」對槍枝暴力採取有意義行動的機會，「同意全國槍枝協會(NRA)支持的提案或其他軟弱想法，這類提案無助阻止持續且恐怖的槍枝暴力擴散」。

舒默希望推動全面槍枝背景檢查；眾院2月在八名眾院共和黨議員的支持下，通過背景檢查法案，但參院共和黨議員還未表態。

舒默說：「每個人都支持此案，但參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)阻撓。」

事實上，共和黨需要贏得川普總統更明確的支持，但川普遲未表態。

布倫特(Roy Blunt)：「總統需要挺身而出，給予指示方針，告訴我們他想做些什麼。」

川普可能支持共和黨參議員圖米(Pat Toomey，賓州)和民主黨參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)共同提案的槍枝背景查核法案，該法案已著手撰寫，可能與眾院版本相差不遠。

圖米上周在費城表示，他可能需要川普的支持，法案才能過關。

他說：「我們如果想要投票成功，他可能需要這麼做；總統需要發揮他所具備的巨大影響力。」

除了槍枝管控之外，議員還將討論推動彈劾、取代「北美自由貿易協定」(NAFTA)的「美墨加協議」(USMCA)，以及撥款法案等。 眾院復議 槍控辯論蓄勢待發 成優先議程/舒默警告「華府將有一場大仗」 美聯社 分享 facebook