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空軍出差住川普酒店 川普：他們很有品味，但與我無關

2019-09-10 13:35世界日報 記者顏伶如／綜合報導

對於媒體報導傳出美軍更改例行規定，允許空軍官兵在川普總統位於蘇格蘭的私人豪華高球度假村過夜，川普9日發表推文否認。

POLITICO新聞網站日前報導，川普集團在蘇格蘭的登拜里(Turnberry)豪華高球度假村，偶爾會有美軍人員入住，美軍軍機則在度假村附近的機場加油，軍方如此作法似有圖利川普之嫌；眾院監督委員會已針對過去4年間，軍方人員異常停留於登拜里度假村的狀況，展開調查。

川普9日在推特發文寫道：「我根本不知道有空軍軍機降落在蘇格蘭登拜里度假村附近機場並且加油的事，還說軍方人員在登拜里住宿。登拜里是我擁有的沒錯，但機場並不是我所擁有的，與我一點關係也沒有，至於住宿則顯示他們很有品味！」

他的推文中以全部字母大寫寫道，軍方人員在登拜里度假村過夜「跟我毫無關係」。

空軍當局8日已下令，全球各地駐軍必須檢討空軍人員出差期間的住宿安排。

根據慣例，在歐洲地區美軍人員如果軍機需要加油，必須在其他美軍基地住宿。不過，根據眾院監督委員會今年致函白宮的信件內容，美軍從2017年10月以來，在英國普雷斯特威克(Prestwick Airport)機場累計已花費1100萬元油料費用，而普雷斯特威克是距離川普登拜里度假村最近的一座機場。

眾院監督委員會的調查已於4月展開，重點在於了解是否軍機停留加油的地點涉及總統的利益衝突，以及軍方是否暗中協助營收下跌的川普登拜里度假村謀利。

至於副總統潘斯上周訪問愛爾蘭期間，下榻位於敦貝格(Doonbeg)的川普私人俱樂部，眾院監督委員會已展開調查。

川普9日在推特發文為時，也撇清與潘斯下榻敦貝格俱樂部沒有關係。不過，先前媒體報導指出，潘斯幕僚長曾經對媒體記者透露，是川普建議讓潘斯下榻敦貝格俱樂部的。

川普美軍機場
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