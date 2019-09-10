影／銀行誤匯給他們300多萬 美夫婦這麼做惹大麻煩

2019-09-10 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國賓州一對夫妻的銀行帳戶幾個月前突然多出12萬美元（約台幣374萬），但他們竟絲毫不覺得擔心或可疑，也沒有聯絡銀行，而是直接把錢花個精光，現在不僅面臨銀行追討，還被控竊盜重罪及收受贓物。

媒體報導，BB&T銀行一位出納員5月31日按錯戶頭號碼，導致一位客戶存入的12萬美元不翼而飛。直到該名客戶聯絡銀行，才發現錢被存進家住賓州蒙圖斯維爾（Montoursville, PA）的羅伯與蒂芬妮．威廉斯（Robert and Tiffany Williams）夫婦帳戶。

警方指出，威廉斯夫婦明知這一筆錢不屬於他們，仍用兩周半時間，先後買了一輛休旅車、兩輛全地形越野四輪傳動車、一輛露營車與一輛露營拖車。

此外，他們還把錢用於付帳、購物及修車，甚至慷慨送錢給有急用的朋友，金額達1萬5千美元。

BB&T銀行察覺到作業疏失後，先將12萬美元存進正確戶頭，然後兩度聯絡威廉斯夫婦要求還款。威廉斯夫婦表示，他們已把帳單付清，所以沒有錢了，聲稱願擬定還款計畫，但之後就不再理會銀行打來的電話。