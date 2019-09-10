影片瘋傳！特斯拉駕駛高速路上睡翻 腦袋垂到胸前

2019-09-10 12:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合9日電



圖截自推特 分享 facebook

一輛特斯拉電動車 (Tesla)8日在麻州高速公路行駛時，有人拍到這輛半自動駕駛車上的駕駛人居然腦袋瓜垂在胸前呼呼大睡。

推特用戶藍達爾貼出這支28秒鐘的錄影說：「有個傢伙真的在麻州收費公路上睡著開車。特斯拉真的有問題，我猜？」

「今日美國報」說，這則貼文已有超過62萬5000人瀏覽，1萬多人轉推， 超過 3萬人點讚。影片顯示這輛車似乎啟動特斯拉的自動駕駛系統，駕駛座和旁邊乘客座上的人也在睡覺。

藍達爾說，他曾按喇叭企圖把這個駕駛人驚醒，可是對方毫無反應。

他說：「當時我並未感受危險，事後才覺得害怕，因為麻州收費公路是我所能想像最危險的公路，而我旁邊那輛車上的駕駛人居然整個睡著了。這輛車一直保持同樣的速度，也絲毫沒有改變方向，有點怪異。」

特斯拉說，它的自動駕駛系統是為了協助駕駛人減輕負擔，可是開車的人仍然必須保持警覺，雙手握著駕駛盤，隨時準備應變。

加州聖塔克拉利塔附近的5號州際公路，上個月也發生類似事件，而網路上對這個駕駛人是否在睡覺吵成一團。

國家公路交通安全管理局上月底提出初步報告，表示去年在南加州撞上一輛消防車的特斯拉Model S，事發時正使用自動駕駛系統，而47歲的駕駛人可能睡著了。

車上的行車紀錄顯示出事時，自動駕駛系統已啟用了13分48秒，而出事前駕駛人持續12分57秒雙手沒有碰駕駛盤。