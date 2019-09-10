全美50佳大學 大華府3入榜

2019-09-10 12:00 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／華盛頓報導



華爾街日報近日公布2020年美國大學排名，高校雲集的大華府地區，有三所大學入圍前50名，包括排名第12的約翰霍普金斯大學、排名第29的喬治城大學以及排名第50的維吉尼亞大學(UVA)；入圍前400的大華府地區高校共17所，維州七所、馬州五所、華盛頓特區五所。

這份報告主要核心來自目前在讀的20萬學生心聲，評比各校的畢業難易度、畢業後能否獲得高薪工作支付學貸、是否有充足教學資源、校園是否社區多元等因素，強調一所大學為學生畢業後的人生所做的準備。

該排名以聯邦教育部的數據為基礎，考查了全美800所高校，考量因素包括畢業後的薪水與學貸壓力，教學資源，學校動員學生的情況及多元化等。

哈佛、麻省理工、耶魯在此榜單占據前三甲，而大華府排名最靠前的則是以醫學院出名的約翰霍普金斯大學，外交及政府部門校友眾多的喬治城大學，以及綜合條件極佳的維吉尼亞大學。

大華府有17所學校進入前400名，除了上述三所，里奇蒙大學(維州)、華盛頓與李大學(Washington and Lee University，維州)、喬治華盛頓大學、學院公園馬里蘭大學(University of Maryland, College Park)、威廉瑪麗學院(維州)、美國海軍學院(U.S. Naval Academy，馬州)這九所入圍前100。

美國海軍學院是學生認為「最物有所值」的高校，與楊百翰大學(Brigham Young University)並列全美「最物有所值」第一名，維吉尼亞軍事學院(Virginia Military Institute)名列第四，華盛頓與李大學則與耶魯大學等高校並列第八。

而學生眼中「最不物有所值」的高校，華盛頓特區的喬治華盛頓大學則名列第五，該校每年的學費及雜費超過5萬元。