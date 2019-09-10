CNN：怕川普再洩情報 美2017年撤回俄政府內最高階間諜

2019-09-10 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據多名政府官員透露，美國情報機關於2017年成功撤走一名在俄羅斯政府內部、與總統普亭密切接觸的最高階間諜。

一名直接參與的官員表示，有關撤離間諜的決定是在2017年5月，當時美國總統川普在白宮橢圓形辦公室會見俄羅斯外長拉夫洛夫（Sergey Lavrov）和俄羅斯前駐美大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）時，透露了由以色列提供、有關敘利亞恐怖組織IS的高度情報。

川普那次的洩密內容雖未涉及該名俄羅斯間諜，但讓情報官員重新提前討論潛在的情報外洩風險。當時，時任中央情報局局長龐培歐向川普政府資深官員表示，有關該名間諜的資訊已經太多了。

一名美國官員在撤離行動之前表示，有媒體猜測該間諜的存在，並認為如此公開報導將對間諜構成人身安全威脅，因此才決定將他撤離。

中情局公共事務部和白宮都否認此消息，並稱報導「不正確」。而現任美國國務卿龐培歐的發言人則拒絕回應。