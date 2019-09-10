CNN：怕川普再洩情報 美2017年撤回俄政府內最高階間諜
美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據多名政府官員透露，美國情報機關於2017年成功撤走一名在俄羅斯政府內部、與總統普亭密切接觸的最高階間諜。
一名直接參與的官員表示，有關撤離間諜的決定是在2017年5月，當時美國總統川普在白宮橢圓形辦公室會見俄羅斯外長拉夫洛夫（Sergey Lavrov）和俄羅斯前駐美大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）時，透露了由以色列提供、有關敘利亞恐怖組織IS的高度情報。
川普那次的洩密內容雖未涉及該名俄羅斯間諜，但讓情報官員重新提前討論潛在的情報外洩風險。當時，時任中央情報局局長龐培歐向川普政府資深官員表示，有關該名間諜的資訊已經太多了。
一名美國官員在撤離行動之前表示，有媒體猜測該間諜的存在，並認為如此公開報導將對間諜構成人身安全威脅，因此才決定將他撤離。
中情局公共事務部和白宮都否認此消息，並稱報導「不正確」。而現任美國國務卿龐培歐的發言人則拒絕回應。
一名情報局前資深官員向CNN表示，（撤離間諜）的影響很大，在俄羅斯這種地方，很難開發類似資訊來源，因為那邊的監控相當嚴密，「你無法在一夕之間重獲這樣的能力」。
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