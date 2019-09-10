矽谷人推「小型登月」盼建立月球殖民區

2019-09-10 01:21 世界日報 編譯組／矽谷電



1969年人類第一次登月。到現在不少國家，包括美國和中國都有登月計畫，但最新加入登月行動的，是矽谷一批工程師和創投家，他們的雄心壯志是：人類到月球殖民。

這批工程師組成一個月球開放基金會(Open Lunar Foundation)，「開放」顯示他們與國家登月計畫的不同方向，他們將月球視為開放領域，歡迎其他科學家和組織共同一起研發登月科技，一起建立月球殖民區。

這批工程師和創投家數年前開始研究月球殖民的可能性，他們發現，近年的太空科技成本下降，例如發射火箭的成本大大下降，因此估計只要20億至30億美元，就可展開月球殖民的計畫。

他們又認為，無須一次做過大規模的登月行動，最好的辦法是進行多次的小型登月，在月球逐漸建立殖民區。

基金會現在籌到500萬美元，主要來自矽谷創投家朱維森(Steve Jurvetson)，曾在一家火箭初創公司工作的軟體工程師史錢勒(Jessy schingler)是基金會的行政主任，基金會的基他成員，包括太空總署矽谷晏米斯研究中心前主任沃登(Simon Worden)，以及其他十餘人。

過去一年半，基金會開了多次會議，完成具體的殖民計畫，並準備籌集更多經費，開始逐步實現登月計畫。