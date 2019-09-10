美國新聞與世界報導全美大學排行 今年第一名是這所

2019-09-10 01:14 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



美國新聞與世界報導(US News and World Report)9日發布最新的全美大學年度排名，普林斯頓第一，哈佛大學第二，麻省理工學院與哥倫比亞大學、耶魯大學並列第三。

排名前十的有：普林斯頓、哈佛、麻省理工學院(3)、哥倫比亞(3)、耶魯(3)、史丹福(6)、芝加哥大學(6)、賓州大學(6)、西北、杜克(10)，和約翰霍普金斯大學(10)。

麻州有多所高校名列前50名，塔芙茨大學(Tufts University )與紐約大學、教堂山北卡大學並列29名；波士頓學院(Boston College) 排名比去年晉升一名，排第37；波士頓大學(BU)排第40，較去年42進步；去年排名44的東北大學，和去年排名35的布蘭岱斯大學(Brandies University)今年與BU同列40名。

安姆赫斯特麻州大學(UMass-Amherst)今年與伍斯特理工學院(WPI)、康州大學、馬里蘭大學並列第64名；麻州克拉克大學(Clark University)從去年的66名跌至今年的99名。

此外，麻州的威廉斯學院(Williams College)、安姆赫斯特學院(Amherst College)和衛斯理學院(Wellesley College )在2020年度文理高校(liberal arts )類別的排名中包辦前三名，與衛斯理學院同列第三名的還有賓州的Swarthmore學院。

麻州文理高校類別中，進入前50名的還有與數所大學並列11名的史密斯學院(Smith College)、27名的聖十字學院(College of the Holy Cross )、和排名32的 Mount Holyoke學院。

在公立大學排名中，洛杉磯加州大學(UCLA)排名第一；安姆赫斯特麻州大學(UMass-Amherst)與康州大學並列24，佛蒙特大學排名55，新罕布什爾大學排名第58，緬因大學排名第100。

美國新聞與世界報導(US News and World Report)的全國頂尖大學和學院2020年度排名的評鑑注重學術質量和結果，考量因素包括教師資源、專家意見、財務資源、學生傑出表現、校友捐款、畢業率、留級率、社會流動(social mobility )等項，排名學校總數近1400所。