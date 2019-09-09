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眾院復會 民主黨擴大彈劾川普調查

2019-09-09 17:26世界日報 編譯孫梁╱綜合8日電

美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社
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眾院本周結束休假重返華盛頓復會後，注定將在貪腐和濫權上擴大對川普總統的彈劾調查，彈劾川普如今得不到民眾的廣泛支持，但民主黨人已排好四個月的聽證，以便蒐集指控川普貪腐和濫權的證據。

紐約時報報導，民主黨的調查包括川普妨礙特別檢察官的通俄門調查、支付兩名女子封口費、聲稱將特赦以違法方式來執行強硬移民政策的官員，以及川普酒店是否從政府業務中獲利。

民主黨國會眾議員拉斯金(Jamie Raskin)說，對川普的調查迄今主要集中在穆勒的調查報告，如今民主黨要擴大調查，以便對政府的各項非法行為進行全面監督，這是眾院秋天會期的主要任務。

但即使是最積極支持彈劾的人也承認，對川普進行彈劾調查的時間太短，今年底前的會期只有40天，而國會議程又很繁重，包括未來數周必須為政府運轉提供資助、辯論川普政府與墨西哥和加拿大達成的新北美自貿協定、槍支安全法案和加強選舉安全的法案。

眾院多數民主黨人私下認為，川普的行為已構成發起彈劾的條件，但彈劾的政治操作複雜，民主黨領袖可能無法在如何彈劾上達成一致。

眾院司法委員會主席納德勒表示，他的委員會很可能今年底做出決定，以確定是否推動彈劾。但民主黨的助手私下指出，彈劾不能等候太久再提出，還要為表決留有足夠的時間，並在2020年大選前提交參院。

但眾院議長南西·波洛西對彈劾仍猶豫不定，她上月曾私下表示民眾不支持彈劾，許多民主黨溫和派也不贊成彈劾，而共和黨人目前仍團結在川普周圍。

部分民主黨人表示，即使彈劾最終無法促成，但現在也要開始推動，國會眾議員瑪麗·史卡倫說：「明年大選前如果我們不能蒐集到所需要的可信證據，至少也要向民眾提供足夠的證據。」

眾院司法委員會本周復會後，將對提出的調查規則與程序進行表決，包括允許律師對證人提出質問，同時允許川普的律師進行辯護。

眾院9月將傳喚多位證人前來作證，包括前川普競選團隊的經理李萬度斯基和曾任白宮顧問的波特。

川普民主黨濫權

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