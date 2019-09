社媒關注白登 多為負面、譏諷報導

2019-09-09 17:24 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合8日電



新聞網站「Axios」報導,社群媒體使用者近期關注前副總統白登並引發互動的新聞,大多為負面報導。 美聯社 分享 facebook

新聞網站「Axios」報導,社群媒體使用者近期關注前副總統白登(Joe Biden)並引發互動的新聞,大多為負面報導。

Axios引述社群媒體分析公司「Newswhip」數據顯示,過去三周在「臉書」(Facebook)和「推特」(Twitter)上引起網友互動、關於2020年民主黨總統參選人領先群的100則新聞中,有77則屬於負面消息,另在其中25條大新聞中,有24條包含負面內容。

多項熱門新聞報導白登不是失禮,就是失言,如誤指新罕布夏州(New Hampshire)為佛蒙特州,稱民權運動鬥士金恩博士(Martin Luther King)和前總統甘迺迪(Robert F. Kennedy)在1970年代遭暗殺,告訴選民「我不會發瘋」(I`m not going nuts);另有一篇「華盛頓郵報」(Washington Post)的報導指出,白登競選短片的內容不正確。

網民廣泛互動的新聞包括,白登的支持率在孟莫斯(Monmouth)民調中下跌,而他的妻子告訴選民,他們可能需要「容忍一些缺失」投給他的丈夫。

另有一段新聞形容白登的競選影片標題為,「白登:如果每個人都有健保,將是對我逝去摯子的侮辱」(Joe Biden: It Would Be an Insult to My Dead Son for Everyone to Have Healthcare)。

白登宣布參選以來,迄今支持率遙遙領先,但其他參選人也逐漸追上他。

RealClearPolitics民調的平均支持率顯示,白登獲得29.7%的選民青睞,領先聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren,麻州)的18%或11.7個百分點;桑德斯則以平均支持率17.5%排名第三。