挑戰川普明知必敗！南卡前州長桑福德宣布選總統

2019-09-09 17:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合8日電



曾經醜聞纏身的南卡前州長桑福德，明知必敗，仍要參選，他8日宣布角逐共和黨總統初選，挑戰川普總統。圖為去年7月他參加南卡共和黨募款活動。 美聯社 分享 facebook

南卡羅來納州前州長和前國會眾議員桑福德（Mark Sanford）8日宣布2020年參加共和黨內總統提名初選，成為第三個在黨內中挑戰川普總統連任的共和黨人，桑福德承認他的競選之路遙遠，但要邁出第一步。

在被問到為何要挑戰在共和黨內備受歡迎的川普時，桑福德承認自己出線的機會渺茫，也不認為會當上總統，但表示共和黨迷失了方向，他作為共和黨人應參與黨內對話，也提供「有競爭總是健康」的選擇。桑德斯是8日在「福斯新聞」節目上正式做此宣布。

桑福德是繼伊利諾州的前國會眾議員華許（Joe Walsh）和前麻州州長韋德（Bill Weld）之後，宣布要角逐共和黨2020年總統提名人以對抗川普。

但南卡州共和黨表示不支持。南卡共和黨主席麥克奇斯克（Drew McKissick）表示，「桑福德這種追求浮名的作法，毫無出路。」

桑福德也表示，許多黨內朋友都勸他不要參選，儘管他尊重他們的意見，但認為初選需要競爭，因為競爭使我們更強大，「我是以謙卑的姿態出戰。」

桑福德經常高調批評川普，2016年競選時就質疑川普參選的動機，認為川普如果當總統，將是特別難嚥的苦果。但桑福德表示，他雖然不喜歡川普的個性和愛貶損他人，但2016年大選時他仍投了川普一票。

因為不支持川普，桑福德2018年尋求國會眾議員連任時，初選敗給黨內對手州眾議員凱蒂·阿靈頓，被對方貼上「絕不要川普」的標籤。

阿靈頓雖最終在大選時敗給民主黨對手，但川普為她背書並諷刺桑福德，稱他對「我的選舉沒有任何幫助，他在阿根廷會更好」。川普是指桑福德2009年當州長時曾「偷偷」跑到阿根廷私會情人，而他的助理當時卻掩飾稱，州長不在州府，是因為他去了阿巴拉契山健行。

在被問到約會情人的醜聞是否會影響選舉時，桑福德表示，他對此深表歉意，但南卡州選民把已他送進過國會，表明他們已原諒了他。

桑福德嚴厲批評川普的政策，他警告共和黨，川普主義是正在擴散的癌症，「我們的總統每天說謊多次，卻沒有受到挑戰，是我們的政治制度產生了癌症，但我們必須講究客觀事實。」

桑福德1990年代擔任三屆國會眾議員，然後出任兩屆南卡州州長，第二任期末爆發了婚外情醜聞。卸任州長後在2013年的特別選舉中贏得眾院席位，後來又有兩次連任。