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川普陣營：川普朝代將持續數十年

2019-09-09 14:58世界日報 編譯郭宣含╱綜合9日電

美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社
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川普總統可能是家族中唯一民選的公職人員，但川普2020年連任競選團隊總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)7日指出，川普的政治家族朝代將超越他在白宮的時間，並持續數十年之久。

紐約時報報導，此話一出，外界立刻搜查蛛絲馬跡想了解川普的孩子是否正在安排自己的政治前景，其中有些人被盟友和支持者認為是潛在公職人選。

帕斯卡爾7日在印地安泉(Indian Wells)舉行的加州共和黨秋季大會上談到共和黨與總統任期，他說：「川普家族的朝代將持續數十年。」他向記者解釋，他認為川普的家族成員具有「驚人才能」。

帕斯卡爾表示：「我想你能從長子小唐納(Donald Trump Jr.)、川普長女伊凡卡(Ivanka Trump)和川普女婿庫許納(Jared Kushner)身上看見；你能從所有這些人身上看到驚人才賦。」

一名川普競選團隊的匿名人士透露，帕斯卡爾談到這些名字主要是為了政治演說和募款，比較不是為了提出未來可能參選的公職人選。

川普與其家族成員積極邊緣化或消除共和黨內反對川普的聲音，川普卸任後能否繼續維持這股影響力，共和黨能否回歸先前狀態或者將接受新變革，目前仍無定論。

小唐納經常被認為可能競選公職，雖然消息人士透露目前他無意參選，只專注於川普明年的競選活動，但他有意在「未來數年」繼續參與共和黨政治事務。

伊凡卡身邊人士認為她未來可能參選總統，川普也在近期受訪時盛讚伊凡卡，稱她若有意選總統將所向無敵。

部分共和黨員不願公開與帕斯卡爾起爭執，但私下對帕斯卡爾的用詞表達不屑，他們表示朝代政治(dynastic politics)不利前任民主黨總統候選人喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)2016年的選情，民粹主義人士向來不喜歡朝代政治的概念。

川普共和黨伊凡卡

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