百萬合法職業移民…年復一年苦等綠卡 中國印度情況最糟

2019-09-09 14:46 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合8日電



數以百萬計移民受困職業移民申請程。 法新社 分享 facebook

在美國朝野聚焦南部邊境非法移民危機和華府無力徹底整頓移民法規體系之際，數以百萬計合法移民早已受困職業移民申請程序，等待多年仍未取得綠卡，其中又以中國和印度的情況最嚴重。

華爾街日報報導，無黨派的「國會研究處」(Congressional Research Service)指出，申請綠卡最多的外國人依序來自中國、印度和菲律賓。

來自印度的尹督卡爾(Jay Indurkar)2011年申請永久居留權時，填妥資料，通過背景檢核，提供堪薩斯州在職證明，等待綠卡核准數月後收到老闆的信。

他說：「我仍記得，當時興高采烈得從椅子上跳起，但當我讀到最後一段時，世界分崩離析。」

這封信末段寫道，現時沒有綠卡可以給他，且無時間表；八年過去了，41歲的產品研發工程師尹督卡爾仍和將近100萬名移民一樣，苦等每年核發的14萬張職業移民綠卡。

職業移民綠卡是國務院針對各國發放的居留證，但每一國限額7%，目前66萬多名印度人獲准通過認證，卻苦等拿不到綠卡。

共和黨與民主黨都同意，雇主擔保的簽證計畫儼然成為一大政治困境。

兩黨7月提案解決「高技術移民公平法案」(Fairness for High-Skilled Immigrants Act，簡稱HR 1044)的積壓案件問題，將積案從365件降至65件，且已通過眾院表決。

聯邦參議員李麥克(Mike Lee，共和黨、猶他州)提出類似法案，稱此提案可望解決問題但無助全面改革移民政策，且他的提案面臨同黨議員反對，尤其是提出另一項方案的聯邦參議員保羅(Rand Paul，共和黨、肯塔基州)；兩人正在磋商，但其他參議員各有考量，近期恐怕無法達成協議。

雇主擔保的簽證使各產業形成對立，部分產業希望當局允許員工的永久居留權卻不願提高發放綠卡的數量。

亞馬遜、微軟等科技大公司遊說眾院通過李麥克的方案，協助化解印度軟體工程師等高科技員工的簽證問題；印度移工創立的社會福利團體「移民心聲」(Immigration Voice)也大力遊說議員通過此案。

不過，美國醫院協會(AHA)和醫療人力公司AMN Healthcare反對此案，稱這會讓其他國家的綠卡申請人數劇增，尤其是來自菲律賓的護士。

美國年發110萬張綠卡，約14%為雇主擔保的簽證計畫，其餘的是依親和移民抽籤，讓來自美國移民率極低的外國人有更大機會取得簽證。

美國公民及移民服務局(USCIS)數據顯示，截至2018年4月，共有30萬6601名印度人在等待綠卡，其中大多數為資訊科技專業人士；印度在單一雇主擔保的綠卡申請總人數39萬5025人中，占78%。

另據CRS指出，印度人平均等待九年半才取得綠卡，而申請綠卡的中國人等得最久，約6萬7031申請人，等待領卡時間至少十年。