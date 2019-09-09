親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

南方淪陷！菲律賓證實「非洲豬瘟」疫情爆發

公車煞車老翁沒坐穩跌倒身亡 司機無罪變有罪！

百萬合法職業移民…年復一年苦等綠卡 中國印度情況最糟

2019-09-09 14:46世界日報 編譯陳韻涵╱綜合8日電

數以百萬計移民受困職業移民申請程。 法新社
數以百萬計移民受困職業移民申請程。 法新社
分享

在美國朝野聚焦南部邊境非法移民危機和華府無力徹底整頓移民法規體系之際，數以百萬計合法移民早已受困職業移民申請程序，等待多年仍未取得綠卡，其中又以中國和印度的情況最嚴重。

華爾街日報報導，無黨派的「國會研究處」(Congressional Research Service)指出，申請綠卡最多的外國人依序來自中國、印度和菲律賓。

來自印度的尹督卡爾(Jay Indurkar)2011年申請永久居留權時，填妥資料，通過背景檢核，提供堪薩斯州在職證明，等待綠卡核准數月後收到老闆的信。

他說：「我仍記得，當時興高采烈得從椅子上跳起，但當我讀到最後一段時，世界分崩離析。」

這封信末段寫道，現時沒有綠卡可以給他，且無時間表；八年過去了，41歲的產品研發工程師尹督卡爾仍和將近100萬名移民一樣，苦等每年核發的14萬張職業移民綠卡。

職業移民綠卡是國務院針對各國發放的居留證，但每一國限額7%，目前66萬多名印度人獲准通過認證，卻苦等拿不到綠卡。

共和黨與民主黨都同意，雇主擔保的簽證計畫儼然成為一大政治困境。

兩黨7月提案解決「高技術移民公平法案」(Fairness for High-Skilled Immigrants Act，簡稱HR 1044)的積壓案件問題，將積案從365件降至65件，且已通過眾院表決。

聯邦參議員李麥克(Mike Lee，共和黨、猶他州)提出類似法案，稱此提案可望解決問題但無助全面改革移民政策，且他的提案面臨同黨議員反對，尤其是提出另一項方案的聯邦參議員保羅(Rand Paul，共和黨、肯塔基州)；兩人正在磋商，但其他參議員各有考量，近期恐怕無法達成協議。

雇主擔保的簽證使各產業形成對立，部分產業希望當局允許員工的永久居留權卻不願提高發放綠卡的數量。

亞馬遜、微軟等科技大公司遊說眾院通過李麥克的方案，協助化解印度軟體工程師等高科技員工的簽證問題；印度移工創立的社會福利團體「移民心聲」(Immigration Voice)也大力遊說議員通過此案。

不過，美國醫院協會(AHA)和醫療人力公司AMN Healthcare反對此案，稱這會讓其他國家的綠卡申請人數劇增，尤其是來自菲律賓的護士。

美國年發110萬張綠卡，約14%為雇主擔保的簽證計畫，其餘的是依親和移民抽籤，讓來自美國移民率極低的外國人有更大機會取得簽證。

美國公民及移民服務局(USCIS)數據顯示，截至2018年4月，共有30萬6601名印度人在等待綠卡，其中大多數為資訊科技專業人士；印度在單一雇主擔保的綠卡申請總人數39萬5025人中，占78%。

另據CRS指出，印度人平均等待九年半才取得綠卡，而申請綠卡的中國人等得最久，約6萬7031申請人，等待領卡時間至少十年。

數以百萬計移民受困職業移民申請程序。 法新社
數以百萬計移民受困職業移民申請程序。 法新社
分享

綠卡移民印度

相關新聞

川普腰斬和談塔利班！白宮暗戰自爆的「阿富汗分裂」

2019-09-09 12:57

川普陣營：川普朝代將持續數十年

2019-09-09 14:58

紐時：川普邀神學士大衛營密會 安排倉促破局

2019-09-09 14:27

分析：外交忽冷忽熱 川普這次踢到鐵板

2019-09-09 14:27

恐怖分子成座上賓？ 兩黨狠批川普

2019-09-09 14:05

分析：怕被出賣 阿富汗人樂見川普忽冷忽熱取消和談

2019-09-09 11:18

太詭異！川普竟邀恐怖分子到大衛營密會 遭兩黨狠批

2019-09-09 11:02

巨款莫名進帳戶！這對夫妻花錢不手軟買跑車 麻煩大了

2019-09-09 08:22

前南卡州長投入共和黨初選 黨內第3人挑戰川普

2019-09-09 03:03

美軍被炸 川普取消與神學士和談

2019-09-08 23:31

川普爆料原本要與恐攻發動者相見歡 議員批「鬧劇」

2019-09-08 22:53

小學生手繪大學校T遭霸凌 田納西大學做成官方T恤

2019-09-08 21:38

與網友同樂 川普自己也發颶風梗短片

2019-09-08 20:42

川普自己爆料 差點與神學士領袖、阿富汗總統密談

2019-09-08 19:07

圖利川普？軍機蘇格蘭加油 美軍住川普高球村

2019-09-08 19:07

川普亂報颶風、NOAA還幫腔 遭批淪落為政治服務

2019-09-08 19:07

老是為總統善後的男人 當年川普勝選、他老婆大發飆

2019-09-08 18:51

彈劾川普開步走？眾院民主黨啟動調查程序 黨內仍分歧

2019-09-08 18:51

影／歧視華裔客 躁鬱地勤引爆紐約機場恐慌

2019-09-08 18:22

美槍擊暴力潮後國會開議 槍枝法案受矚目

2019-09-08 15:38

華裔被當恐怖分子 阿航躁鬱症職員按警報喊疏散

2019-09-08 14:27

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

挪威選手勇奪三鐵冠軍 頭上鴨舌帽竟是「埔鹽順澤宮」

2019-09-09 09:52

收銀員靠「過目不忘」 盜刷1300張信用卡

2019-09-09 11:09

巨款莫名進帳戶！這對夫妻花錢不手軟買跑車 麻煩大了

2019-09-09 08:22

8年沒休超過一周的假 開會接妻來電：兒猝死

2019-09-09 13:39

川普貿易戰是否讓中國做出了改變？專家這樣認為

2019-09-08 23:24

影／擅闖農場救兔兔 女素食者受傷討拍反挨轟

2019-09-08 18:21

載現代汽車的貨輪在美東翻覆 4名南韓船員困引擎室

2019-09-09 08:46

2把火燒死千人！成衣業黑暗史 為何快被貿易戰洗白？

2019-09-09 11:00

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-09-09 07:11

歐盟不耐煩了！ 法國揚言要否決英國延後脫歐

2019-09-09 09:56

16歲少女發動罷課 竟受邀對世界各地領袖演講

2019-09-08 20:56

影／歧視華裔客 躁鬱地勤引爆紐約機場恐慌

2019-09-08 18:22

颱風法西登陸日本關東 約45萬戶停電交通大亂

2019-09-09 08:37

颱風法西撲日 東京電車部分停駛

2019-09-09 02:06

太詭異！川普竟邀恐怖分子到大衛營密會 遭兩黨狠批

2019-09-09 11:02

世界磷肥告罄 恐釀糧食危機

2019-09-08 20:26

中槍不死再活埋！印度宰殺藍牛羚 網民：人類比野獸更不堪

2019-09-09 10:52

颱風玲玲直撲北韓釀災情 恐影響糧食供給

2019-09-08 18:24

強生內閣再走一人 全是笨蛋！脫歐歹戲 英人失去信心

2019-09-08 23:35

ECB降息、重啟QE 箭在弦上

2019-09-08 23:43

法西強風創紀錄 日本關東登陸最強颱

2019-09-09 08:28

中國8月進出口縮水 對美貿易順差意外大減

2019-09-08 19:22

美機場兩華人形跡可疑 女職員按響警報200旅客恐慌逃

2019-09-09 13:00

日本關東最強颱風「法西」登陸 已知1死逾20傷

2019-09-09 11:55

小學生手繪大學校T遭霸凌 田納西大學做成官方T恤

2019-09-08 21:38

美股擁四多 本周衝新高點

2019-09-08 23:43

蘋果秋季發會前夕 蘋果、鴻海遭控剝削中國勞工

2019-09-09 11:57

日本上皇后美智子接受乳癌手術 媒體：順利結束

2019-09-08 19:14

川普爆料原本要與恐攻發動者相見歡 議員批「鬧劇」

2019-09-08 22:53

強生要把保守黨變脫歐黨？彭博：軍師康明斯正撕裂黨

2019-09-08 17:41

老是為總統善後的男人 當年川普勝選、他老婆大發飆

2019-09-08 18:51

影／16級陣風橫掃關東 中颱法西登日本90餘萬戶停電

2019-09-09 13:35

超跑大老謝里夫 助公主遊艇突圍

2019-09-08 23:49

華爾街銅牛遇襲！ 美股牛市壞預兆？

2019-09-09 10:09

前南卡州長投入共和黨初選 黨內第3人挑戰川普

2019-09-09 03:03

與網友同樂 川普自己也發颶風梗短片

2019-09-08 20:42

憂內閣辭職骨牌效應！強生見愛爾蘭總理 認真談協議

2019-09-09 10:22

JSR躍光阻劑龍頭 小柴扮推手

2019-09-08 23:49

美軍被炸 川普取消與神學士和談

2019-09-08 23:31

貿易戰致油價滑落 產油國醞釀新一波減產

2019-09-08 19:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top