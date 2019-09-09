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2把火燒死千人！成衣業黑暗史 為何快被貿易戰洗白？

分析：怕被出賣 阿富汗人樂見川普忽冷忽熱取消和談

2019-09-09 11:18聯合報 記者馮克芸╱即時報導

美國總統川普7日推文宣布，取消美國與神學士組織和談，衛報分析指出，川普一向對自己的魅力及談判技巧信心滿滿，這一回再度展現他一貫的忽冷忽熱外交手法，卻踢到鐵板：多數阿富汗人樂見和談取消，因為他們認為川普正在出賣阿國人。

衛報說，川普也許不夠坦率，他把取消大衛營密會神學士及阿富汗總統甘尼一事，歸咎於上周一名美軍在神學士發動的自殺攻擊中喪生，但實情可能是：川普面對一紙看來是判斷錯誤的協議，在最後關頭退縮了，那紙協議還可能讓他未來背上「使恐怖組織凱達及伊斯蘭國在阿富汗境內死灰復燃」的責任。

川普過去在與北韓及伊朗的交手過程中，也反映出這種忽冷忽熱、忽進忽退的外交手法，面對北韓領導人金正恩，他會大張旗鼓一會兒要舉行峰會、一會兒取消峰會，面對與伊朗總統羅哈尼的峰會，川普的態度也是冷熱反覆。

阿富汗政府對於密會取消不但不憂心，還覺得鬆了一口氣，理由是：在美國與神學士的九個月談判過程中，神學士堅持要把阿國總統甘尼和各部會首長排除在外；且美國與神學士擬訂的協議中，僅確保美軍的安全，但未確保阿國部隊或平民的安全，因為神學士反對在阿國全國停火。

甘尼一向反對上述安排，但川普和美國首席談判代表哈里札德一直故意忽視他的意見，反倒是一些美國前任指揮官及外交人員，與甘尼看法類似，他們擔心神學士不會信守承諾，而美軍一旦撤出，阿國將倒退回1990年代的內戰狀態。

衛報認為，川普明天就可以宣布恢復與神學士的和談，雖然神學士可能置之不理。現在沒有人知道川普接下來會怎麼做，但他似乎是吸取了過去三年來的一項教訓：談成差勁的協議，還不如談不成協議。

華盛頓郵報則分析，川普臨時取消和談及密會凸顯川普政府內部分歧：國務卿龐培歐及美國首席談判代表哈里札德支持與神學士談判，但國安顧問波頓反對，一名熟知此事的美國官員說，現在局面顯示波頓占了上風。

華郵說，波頓並不反對把駐阿美軍從現在的1萬4000人減為8600人，但他反對與神學士談協議，他認為，川普完全可以在沒有協議的情況下，就做到他讓美軍撤出阿富汗的競選承諾，他只要決定撤軍就行。

美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社
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川普神學士美軍

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